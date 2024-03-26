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Сборная Украины принимает Исландию — сколько болельщиков поддержат команду

26 марта 2024 21:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины принимает Исландию — сколько болельщиков поддержат команду
Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В решающем матче отбора на Евро-2024 сборная Украины будет играть практически при заполненных трибунах. Команду Сергей Ребров поддержат несколько десятков тысяч болельщиков.

Стадион во Вроцлаве заполнен более, чем наполовину, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ. 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал несколько замен в основном составе команды по сравнению с матчем против Боснии и Герцеговины (2:1). На поле стадиона во Вроцлаве с первых минут игры выйдут Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Роман Яремчук. 

Стадион во Вроцлаве
Стадион во Вроцлаве. Фото: УАФ

Сколько болельщиков посетят матч 

Этот поединок считается домашним для сборной Украины. Согласно информации УАФ, на игру придут 34 тысячи болельщиков. При этом 460 зрителя приехали из Исландии. 

В общей сложности стадион "Тарчински" вмещает 45 000 болельщиков. На матче Украина — Исландия он будет заполнен более, чем наполовину. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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