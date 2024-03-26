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Украина принимает Исландию — как команды сыграли в первом тайме

26 марта 2024 22:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина принимает Исландию — как команды сыграли в первом тайме
Сборная Украины во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В решающем поединке квалификации на Евро-2024 сборная Украины уступает в счете национальной команде Исландии. В первом тайме подопечные Сергея Реброва пропустили гол. 

Украинцы забили ответный мяч, но рефери его не засчитал, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 26 марта, сборная Украины принимает Исландию в матче отбора на чемпионат Европы. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап континентального первенства. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Проблемы сборной Украины

Как и пять дней назад в матче с Боснией и Герцеговиной, команда Сергея Реброва снова первой пропустила гол. На 30-й минуте встречи Алберт Тор Гудмундссон в штрафной "сине-желтых" обыграл трех оппонентов и обводящим ударом направил мяч мимо ворот, 0:1! 

При этом сборная Украины создала немало моментов у ворот соперника. Могли забить Миколенко, Судаков, Мудрик и Забарный. Незадолго до перерыва Яремчук отправил мяч в сетку ворот Исландии, но рефери отменил гол из-за офсайда. 

У сборной Украины еще есть как минимум 45 минут, чтобы изменить ситуацию и завоевать путевку на Евро-2024. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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