Украина принимает Исландию — как команды сыграли в первом тайме

Сборная Украины во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В решающем поединке квалификации на Евро-2024 сборная Украины уступает в счете национальной команде Исландии. В первом тайме подопечные Сергея Реброва пропустили гол.

Украинцы забили ответный мяч, но рефери его не засчитал, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Проблемы сборной Украины

Как и пять дней назад в матче с Боснией и Герцеговиной, команда Сергея Реброва снова первой пропустила гол. На 30-й минуте встречи Алберт Тор Гудмундссон в штрафной "сине-желтых" обыграл трех оппонентов и обводящим ударом направил мяч мимо ворот, 0:1!

При этом сборная Украины создала немало моментов у ворот соперника. Могли забить Миколенко, Судаков, Мудрик и Забарный. Незадолго до перерыва Яремчук отправил мяч в сетку ворот Исландии, но рефери отменил гол из-за офсайда.

У сборной Украины еще есть как минимум 45 минут, чтобы изменить ситуацию и завоевать путевку на Евро-2024.

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