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Ребров рассказал, как игроки сборной Украины кричали друг на друга в перерыве матча

27 марта 2024 00:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал, как игроки сборной Украины кричали друг на друга в перерыве матча
Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о победе своей команды над Исландией в отборе на Евро-2024. Наставник поблагодарил болельщиков за поддержку. 

Ребров рассказал, как игроки вели себя в перерыве матча, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью тренер в эфире "Суспільного". 

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Сборная Украины пропустила в первом тайме гол от футболистов из Исландии. "Сине-желтые" могли отыграть еще до перерыва, но судья не засчитал гол Романа Яремчука. Однако во втором тайме Виктор Цыганков и Михаил Мудрик принесли своей команде победу.

Что рассказал Ребров

Наставник сборной Украины заявил, что ему не пришлось дополнительно настраивать своих подопечных на вторую часть поединка. Футболисты бурно отреагировали на неудачу в первом тайме, криком выражали эмоции в раздевалке и были готовы перевернуть ход матча. 

Сборная Украины
Радость Зинченко и Довбика после матча. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку и посвятил победу защитникам и народу Украины. Он заверил, что все футболисты понимали, как важно подарить соотечественникам повод для радости. 

А вот вратарский вопрос в сборной Украины, по словам Реброва, не закрыт. То же самое касается и других позиций в национальной команде. Наставник заявил, что игроки должны вернуться в клубы и получать стабильную игровую практику перед чемпионатом Европы. 

Сборная Украины сыграет на Евро-2024 с командами Румынии, Бельгии и Словакии. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

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