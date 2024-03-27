Судаков назвал главную ошибку сборной Украины в матче с Исландией

Георгий Судаков борется за мяч. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды над Исландией. Команда Сергея Реброва завоевала путевку на Евро-2024.

Судаков назвал ошибку "сине-желтых", которую игрокам удалось исправить, сообщает "Взбірна".

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Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча с Исландией по версии статистического портала WhoScored. Полузащитник успевал разрушать атаки соперника и доминировал над оппонентами в центре поля.

Сборная Украины исправила свою ошибку

Именно Судаков сделал передачу на Мудрика, после которой Михаил снял вопрос о победителе поединка. Хавбек "Шахтера" признал, что его связка с вингером "Челси" до сих пор работает. Но при этом Георгий считает, что забить Михаилу помогло его мастерство.

Георгий Судаков убегает от соперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник, который еще недавно играл за молодежную сборную Украины, назвал главную ошибку своей команды в поединке с Исландией. В первые минуты встречи "сине-желтые" пытались подстроиться под футбол соперника.

"Во втором тайме быстро исправились. В перерыве Ребров сказал мне и Малиновскому подняться чуть повыше и играть больше на атаку, быстрее работать с мячом, играть вперед. Гол Яремчука, который не засчитал судья, придал нам силы. Мы увидели, что можем забить", — рассказал Судаков.

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