Судаков назвал главную ошибку сборной Украины в матче с Исландией
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды над Исландией. Команда Сергея Реброва завоевала путевку на Евро-2024.
Судаков назвал ошибку "сине-желтых", которую игрокам удалось исправить, сообщает "Взбірна".
Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча с Исландией по версии статистического портала WhoScored. Полузащитник успевал разрушать атаки соперника и доминировал над оппонентами в центре поля.
Сборная Украины исправила свою ошибку
Именно Судаков сделал передачу на Мудрика, после которой Михаил снял вопрос о победителе поединка. Хавбек "Шахтера" признал, что его связка с вингером "Челси" до сих пор работает. Но при этом Георгий считает, что забить Михаилу помогло его мастерство.
Полузащитник, который еще недавно играл за молодежную сборную Украины, назвал главную ошибку своей команды в поединке с Исландией. В первые минуты встречи "сине-желтые" пытались подстроиться под футбол соперника.
"Во втором тайме быстро исправились. В перерыве Ребров сказал мне и Малиновскому подняться чуть повыше и играть больше на атаку, быстрее работать с мячом, играть вперед. Гол Яремчука, который не засчитал судья, придал нам силы. Мы увидели, что можем забить", — рассказал Судаков.
Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.
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