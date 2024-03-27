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Судаков назвал главную ошибку сборной Украины в матче с Исландией

27 марта 2024 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков назвал главную ошибку сборной Украины в матче с Исландией
Георгий Судаков борется за мяч. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды над Исландией. Команда Сергея Реброва завоевала путевку на Евро-2024.

Судаков назвал ошибку "сине-желтых", которую игрокам удалось исправить, сообщает "Взбірна". 

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Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча с Исландией по версии статистического портала WhoScored. Полузащитник успевал разрушать атаки соперника и доминировал над оппонентами в центре поля. 

Сборная Украины исправила свою ошибку

Именно Судаков сделал передачу на Мудрика, после которой Михаил снял вопрос о победителе поединка. Хавбек "Шахтера" признал, что его связка с вингером "Челси" до сих пор работает. Но при этом Георгий считает, что забить Михаилу помогло его мастерство. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков убегает от соперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник, который еще недавно играл за молодежную сборную Украины, назвал главную ошибку своей команды в поединке с Исландией. В первые минуты встречи "сине-желтые" пытались подстроиться под футбол соперника. 

"Во втором тайме быстро исправились. В перерыве Ребров сказал мне и Малиновскому подняться чуть повыше и играть больше на атаку, быстрее работать с мячом, играть вперед. Гол Яремчука, который не засчитал судья, придал нам силы. Мы увидели, что можем забить", — рассказал Судаков. 

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

Мбаппе придется заплатить "ПСЖ", чтобы перейти в "Реал". 

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Евро-2024
Георгий Судаков

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