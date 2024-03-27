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На фронте показали, как смотрели матч сборной Украины в отборе на Евро-2024

27 марта 2024 14:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте показали, как смотрели матч сборной Украины в отборе на Евро-2024
Михаил Мудрик во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины обыграла национальную команду Исландии в квалификации отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва завоевали путевку на континентальное первенство. 

Поединок смотрели болельщики и в тыловых городах, и на фронте, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу над Исландией со счетом 2:1. Игра прошла в польском городе Вроцлав. Поединок считается номинально домашним для сборной Украины, которую на трибунах поддержало более 30 тысяч болельщиков. 

Болельщики сборной Украины
Болельщики сборной Украины на стадионе в Польше. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Символизм матча сборной Украины 

Болельщики "сине-желтых" приготовили на этот поединок баннер с надписью "Фанатское сердце не угасает. Вечный почет Героям". Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action" сообщает, что этот баннер посвящен болельщикам, которые пожертвовали собой в борьбе с российскими оккупантами. 

Матч во Вроцлаве посетили более 100 представителей семей украинских военнослужащих, футбольных болельщиков, которые погибли на войне. 

Среди детей, которые выводили на поле игроков сборных Украины и Исландии, были дети родителей погибших представителей фанатских движений. 

  • Сын Станислава "Метро" Парталы — представителя коллектива "Kharkiv City Patriots" ("Металлист");
  • дочь Константина "Ислам" Белименко — представителя коллектива "Nord Side Firm" ("Металлист");
  • дочь Вячеслава "Сява" Матвиенко — фаната донецкого "Шахтера";
  • сын Алексея "Солдат" Рубцова — представителя коллектива "Трудовые Резервы" ("Динамо");
  • дочь Руслана "Обломов" Куруляка — фаната житомирского "Полесья" и киевского "Динамо";
  • двое родных братьев Егора "Green" Мухи — представителя коллектива "Rivne Red Black" ("Верес").
Болельщики сборной Украины
Просмотр матча на фронте. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Тем временем болельщики сборной Украины не забыли о национальной команде даже на фронте. В сети появилось фото одного из фанов львовских "Карпат", который смотрел важный матч "сине-желтых" в одной из горячих точек Луганской области. 

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

Мбаппе придется заплатить "ПСЖ", чтобы перейти в "Реал". 

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