На фронте показали, как смотрели матч сборной Украины в отборе на Евро-2024
Сборная Украины обыграла национальную команду Исландии в квалификации отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва завоевали путевку на континентальное первенство.
Поединок смотрели болельщики и в тыловых городах, и на фронте, сообщает портал Новини.LIVE.
Подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу над Исландией со счетом 2:1. Игра прошла в польском городе Вроцлав. Поединок считается номинально домашним для сборной Украины, которую на трибунах поддержало более 30 тысяч болельщиков.
Символизм матча сборной Украины
Болельщики "сине-желтых" приготовили на этот поединок баннер с надписью "Фанатское сердце не угасает. Вечный почет Героям". Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action" сообщает, что этот баннер посвящен болельщикам, которые пожертвовали собой в борьбе с российскими оккупантами.
Матч во Вроцлаве посетили более 100 представителей семей украинских военнослужащих, футбольных болельщиков, которые погибли на войне.
Среди детей, которые выводили на поле игроков сборных Украины и Исландии, были дети родителей погибших представителей фанатских движений.
- Сын Станислава "Метро" Парталы — представителя коллектива "Kharkiv City Patriots" ("Металлист");
- дочь Константина "Ислам" Белименко — представителя коллектива "Nord Side Firm" ("Металлист");
- дочь Вячеслава "Сява" Матвиенко — фаната донецкого "Шахтера";
- сын Алексея "Солдат" Рубцова — представителя коллектива "Трудовые Резервы" ("Динамо");
- дочь Руслана "Обломов" Куруляка — фаната житомирского "Полесья" и киевского "Динамо";
- двое родных братьев Егора "Green" Мухи — представителя коллектива "Rivne Red Black" ("Верес").
Тем временем болельщики сборной Украины не забыли о национальной команде даже на фронте. В сети появилось фото одного из фанов львовских "Карпат", который смотрел важный матч "сине-желтых" в одной из горячих точек Луганской области.
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