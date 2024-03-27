На фронте показали, как смотрели матч сборной Украины в отборе на Евро-2024

Михаил Мудрик во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины обыграла национальную команду Исландии в квалификации отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва завоевали путевку на континентальное первенство.

Поединок смотрели болельщики и в тыловых городах, и на фронте, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу над Исландией со счетом 2:1. Игра прошла в польском городе Вроцлав. Поединок считается номинально домашним для сборной Украины, которую на трибунах поддержало более 30 тысяч болельщиков.

Болельщики сборной Украины на стадионе в Польше. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Символизм матча сборной Украины

Болельщики "сине-желтых" приготовили на этот поединок баннер с надписью "Фанатское сердце не угасает. Вечный почет Героям". Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action" сообщает, что этот баннер посвящен болельщикам, которые пожертвовали собой в борьбе с российскими оккупантами.

Матч во Вроцлаве посетили более 100 представителей семей украинских военнослужащих, футбольных болельщиков, которые погибли на войне.

Среди детей, которые выводили на поле игроков сборных Украины и Исландии, были дети родителей погибших представителей фанатских движений.

Сын Станислава "Метро" Парталы — представителя коллектива "Kharkiv City Patriots" ("Металлист");

дочь Константина "Ислам" Белименко — представителя коллектива "Nord Side Firm" ("Металлист");

дочь Вячеслава "Сява" Матвиенко — фаната донецкого "Шахтера";

сын Алексея "Солдат" Рубцова — представителя коллектива "Трудовые Резервы" ("Динамо");

дочь Руслана "Обломов" Куруляка — фаната житомирского "Полесья" и киевского "Динамо";

двое родных братьев Егора "Green" Мухи — представителя коллектива "Rivne Red Black" ("Верес").

Просмотр матча на фронте. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Тем временем болельщики сборной Украины не забыли о национальной команде даже на фронте. В сети появилось фото одного из фанов львовских "Карпат", который смотрел важный матч "сине-желтых" в одной из горячих точек Луганской области.

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