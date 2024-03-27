Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На фронті показали, як дивилися матч збірної України у відборі на Євро-2024 arrow

На фронті показали, як дивилися матч збірної України у відборі на Євро-2024

27 березня 2024 14:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На фронті показали, як дивилися матч збірної України у відборі на Євро-2024
Михайло Мудрик під час атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України обіграла національну команду Ісландії у кваліфікації відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва здобули путівку на континентальну першість.

Поєдинок дивилися уболівальники й в тилових містах, і на фронті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу над Ісландією з рахунком 2:1. Гра пройшла у польському місті Вроцлав. Поєдинок вважається номінально домашнім для збірної України, яку на трибунах підтримало понад 30 тисяч уболівальників.

Вболівальники збірної України
Уболівальники збірної України на стадіоні у Польщі. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Символізм матчу збірної України

Вболівальники "синьо-жовтих" приготували на цей поєдинок банер із написом "Фанатське серце не згасає. Вічна шана Героям". Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action" повідомляє, що цей банер присвячений уболівальникам, які пожертвували собою у боротьбі з російськими окупантами.

Матч у Вроцлаві відвідало понад 100 представників сімей українських військовослужбовців, футбольних уболівальників, які загинули на війні.

Серед дітей, які виводили на поле гравців збірних України та Ісландії були діти батьків загиблих представників фанатських рухів.

  • Син Станіслава "Метро" Партали — представника колективу "Kharkiv City Patriots" ("Металіст");
  • дочка Костянтина "Іслам" Білименко — представника колективу "Nord Side Firm" ("Металіст");
  • дочка В'ячеслава "Сява" Матвієнко — фаната донецького "Шахтаря";
  • син Олексія "Солдат" Рубцова — представника колективу "Трудові Резерви" ("Динамо");
  • дочка Руслана "Обломов" Куруляка — фаната житомирського "Полісся" та київського "Динамо";
  • двоє рідних братів Єгора "Green" Мухи — представника колективу "Rivne Red Black" ("Верес").
Вболівальники збірної України
Перегляд матчу на фронті. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Тим часом уболівальники збірної України не забули про національну команду навіть на фронті. У мережі з'явилося фото одного із фанів львівських "Карпат", який дивився важливий матч "синьо-жовтих" в одній із гарячих точок Луганської області.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії. 

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України. 

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

Мбаппе доведеться заплатити "ПСЖ", щоб перейти до "Реала". 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Спортсмени у ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом