На фронті показали, як дивилися матч збірної України у відборі на Євро-2024

Михайло Мудрик під час атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України обіграла національну команду Ісландії у кваліфікації відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва здобули путівку на континентальну першість.

Поєдинок дивилися уболівальники й в тилових містах, і на фронті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу над Ісландією з рахунком 2:1. Гра пройшла у польському місті Вроцлав. Поєдинок вважається номінально домашнім для збірної України, яку на трибунах підтримало понад 30 тисяч уболівальників.

Уболівальники збірної України на стадіоні у Польщі. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Символізм матчу збірної України

Вболівальники "синьо-жовтих" приготували на цей поєдинок банер із написом "Фанатське серце не згасає. Вічна шана Героям". Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action" повідомляє, що цей банер присвячений уболівальникам, які пожертвували собою у боротьбі з російськими окупантами.

Матч у Вроцлаві відвідало понад 100 представників сімей українських військовослужбовців, футбольних уболівальників, які загинули на війні.

Серед дітей, які виводили на поле гравців збірних України та Ісландії були діти батьків загиблих представників фанатських рухів.

Син Станіслава "Метро" Партали — представника колективу "Kharkiv City Patriots" ("Металіст");

дочка Костянтина "Іслам" Білименко — представника колективу "Nord Side Firm" ("Металіст");

дочка В'ячеслава "Сява" Матвієнко — фаната донецького "Шахтаря";

син Олексія "Солдат" Рубцова — представника колективу "Трудові Резерви" ("Динамо");

дочка Руслана "Обломов" Куруляка — фаната житомирського "Полісся" та київського "Динамо";

двоє рідних братів Єгора "Green" Мухи — представника колективу "Rivne Red Black" ("Верес").

Перегляд матчу на фронті. Фото: Troublemakers & Ultras Action

Тим часом уболівальники збірної України не забули про національну команду навіть на фронті. У мережі з'явилося фото одного із фанів львівських "Карпат", який дивився важливий матч "синьо-жовтих" в одній із гарячих точок Луганської області.

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