Судаков назвав головну помилку збірної України у матчі з Ісландією

Георгій Судаков виборює м'яч. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над Ісландією. Команда Сергія Реброва здобула путівку на Євро-2024.

Судаков назвав помилку "синьо-жовтих", яку гравцям вдалося виправити, повідомляє "Взбірна".

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Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу з Ісландією за версією статистичного порталу WhoScored. Півзахисник встигав руйнувати атаки суперника та домінував над опонентами у центрі поля.

Збірна України виправила свою помилку

Саме Судаков зробив передачу на Мудрика, після якої Михайло зняв питання переможця поєдинку. Хавбек "Шахтаря" визнав, що його зв'язка з вінгером "Челсі" досі працює. Але при цьому Георгій вважає, що забити Михайлу допомогла його майстерність.

Георгій Судаков випереджає суперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник, який ще нещодавно грав за молодіжну збірну України, назвав головну помилку своєї команди у поєдинку з Ісландією. У перші хвилини зустрічі "синьо-жовті" намагалися підлаштуватися під футбол суперника.

"У другому таймі швидко виправилися. У перерві Ребров сказав мені та Маліновському піднятися трохи вище і грати більше на атаку, швидше працювати з м'ячем, грати вперед. Гол Яремчука, який не зарахував суддя, надав нам сили. Ми побачили, що можемо забити", — розповів Судаков.

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