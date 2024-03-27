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Судаков назвав головну помилку збірної України у матчі з Ісландією

27 березня 2024 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков назвав головну помилку збірної України у матчі з Ісландією
Георгій Судаков виборює м'яч. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над Ісландією. Команда Сергія Реброва здобула путівку на Євро-2024.

Судаков назвав помилку "синьо-жовтих", яку гравцям вдалося виправити, повідомляє "Взбірна".

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Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу з Ісландією за версією статистичного порталу WhoScored. Півзахисник встигав руйнувати атаки суперника та домінував над опонентами у центрі поля.

Збірна України виправила свою помилку

Саме Судаков зробив передачу на Мудрика, після якої Михайло зняв питання переможця поєдинку. Хавбек "Шахтаря" визнав, що його зв'язка з вінгером "Челсі" досі працює. Але при цьому Георгій вважає, що забити Михайлу допомогла його майстерність.

Георгій Судаков
Георгій Судаков випереджає суперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник, який ще нещодавно грав за молодіжну збірну України, назвав головну помилку своєї команди у поєдинку з Ісландією. У перші хвилини зустрічі "синьо-жовті" намагалися підлаштуватися під футбол суперника.

"У другому таймі швидко виправилися. У перерві Ребров сказав мені та Маліновському піднятися трохи вище і грати більше на атаку, швидше працювати з м'ячем, грати вперед. Гол Яремчука, який не зарахував суддя, надав нам сили. Ми побачили, що можемо забити", — розповів Судаков.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії. 

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України. 

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

Мбаппе доведеться заплатити "ПСЖ", щоб перейти до "Реала". 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Георгій Судаков

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