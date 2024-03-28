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Бражко може перейти в іспанський клуб — Динамо отримає запит щодо гравця

28 березня 2024 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко може перейти в іспанський клуб — Динамо отримає запит щодо гравця
Володимир Бражко бореться за м'яч з Едіном Джеко. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Володимир Бражко викликав інтерес декількох європейських команд. Нова зірка "Динамо" стане трансферною метою одного з грандів наприкінці цього сезону.

На Бражка звернули увагу після вдалих матчів гравця цього сезону, повідомляє Diario AS.

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Володимир Бражко буквально увірвався у великий футбол цього сезону. Молодий 22-річний півзахисник став основним гравцем "Динамо" після того, як Сергій Сидорук пішов зі столичного клубу. Тиждень тому Бражко дебютував у збірній України. Сергію Реброву знадобився опорний півзахисник через травму Тараса Степаненка.

Володимир Бражко
Володимир Бражко у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може піти Бражко

За інформацією іспанських журналістів, на гравця "Динамо" претендує мадридський "Атлетіко". Головний тренер іспанської команди Дієго Сімеоне зацікавився молодим фактурним футболістом, який вміє підключатися до атак.

Володимир Бражко
Бражко у футболці збірної України. Фото: Kacper Pempel

Контракт Бражка з "Динамо" діє до літа 2028 року. "Атлетіко" може зробити запит про трансфер Володимира незадовго до кінця весни.

У сезоні 2023/2024 Бражко зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах. Півзахисник забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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Володимир Бражко

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