Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар може продати молоду зірку у відомий клуб arrow

Шахтар може продати молоду зірку у відомий клуб

28 березня 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар може продати молоду зірку у відомий клуб
Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/kevinkelsy9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" отримає запит щодо продажу одного зі своїх перспективних легіонерів. Перехід може відбутися під час найближчого трансферного вікна.

"Гірники" не хочуть відпускати форварда, але ситуація може змінитися, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на аккаунт у соцмережі X журналіста Даніеля Нори.

Читайте також:

Венесуельський футболіст Кевін Келсі не встиг стати гравцем основного складу "Шахтаря", але у клубі цінують здатність форвард у будь-який момент вийти на заміну та забити гол. "Гірники" хочуть зберегти у команді перспективного виконавця.

Кевін Келсі
Кевін Келсі святкує гол. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Куди може перейти Келсі

Багато залежатиме від рішення самого Кевіна. Він хоче частіше грати, але розуміє, що у "Шахтарі" є перспектива з часом пробитися до основного складу. Однак одразу декілька команд хочуть здійснити трансфер Келсі.

Американський клуб "Динамо Х'юстон" готовий запропонувати за венесуельського форварда три мільйони євро. Трансферне вікно в MLS відкрито до 23 квітня, і "апельсини" хотіли б оформити перехід гравця "гірників" у найближчий місяць.

Келсі перейшов до "Шахтаря" з "Бостон Рівер" у січні 2023 року. Цього сезону Кевін забив три голи й зробив одну результативну передачу у всіх турнірах.

Нагадаємо, Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

"Жирона" зворушливо привітала Циганкова та Довбика з поїздкою на Євро-2024.

Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Яремчук прокоментував скасований гол у ворота збірної Ісландії.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Кевін Келсі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ