Шахтар може продати молоду зірку у відомий клуб

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Керівництво донецького "Шахтаря" отримає запит щодо продажу одного зі своїх перспективних легіонерів. Перехід може відбутися під час найближчого трансферного вікна.

"Гірники" не хочуть відпускати форварда, але ситуація може змінитися, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на аккаунт у соцмережі X журналіста Даніеля Нори.

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Венесуельський футболіст Кевін Келсі не встиг стати гравцем основного складу "Шахтаря", але у клубі цінують здатність форвард у будь-який момент вийти на заміну та забити гол. "Гірники" хочуть зберегти у команді перспективного виконавця.

Кевін Келсі святкує гол. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Куди може перейти Келсі

Багато залежатиме від рішення самого Кевіна. Він хоче частіше грати, але розуміє, що у "Шахтарі" є перспектива з часом пробитися до основного складу. Однак одразу декілька команд хочуть здійснити трансфер Келсі.

Американський клуб "Динамо Х'юстон" готовий запропонувати за венесуельського форварда три мільйони євро. Трансферне вікно в MLS відкрито до 23 квітня, і "апельсини" хотіли б оформити перехід гравця "гірників" у найближчий місяць.

Келсі перейшов до "Шахтаря" з "Бостон Рівер" у січні 2023 року. Цього сезону Кевін забив три голи й зробив одну результативну передачу у всіх турнірах.

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