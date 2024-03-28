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Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи

28 березня 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи
Кріштіану Роналду повертається до Європи. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Португалії Кріштіану Роналду готується до зміни клубу. Ветеран готовий піти з "Аль-Насра" вже наприкінці цього сезону.

Роналду мріє знову почути гімн Ліги чемпіонів, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчими роками. Португалець знаходиться у добрій фізичній формі. Він упевнений, що зможе виступати на високому рівні ще декілька років. Головною метою Кріштіану є участь у матчах Кубка Світу 2026.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хоче повернутися до Європи

Контракт португальського футболіста з клубом "Аль-Наср" діє до літа 2025 року. Однак Кріштіану може піти із саудівської команди набагато раніше. На рішення гравця не вплинуть навіть умови оплати праці в Ер-Ріяді — Роналду заробляє у Саудівській Аравії 100 млн євро на рік.

Кріштіану Роналду
Роналду та Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

У послугах 39-річного португальського футболіста зацікавлені кілька клубів. Лісабонський "Спортинг", в якому Роналду розпочинав кар'єру, готовий у будь-який час надати півзахиснику місце в основному складі. Цього сезону "леви" претендують на перемогу в національній першості, а значить здобути право зіграти в Лізі чемпіонів.

Також французький "Марсель" може запропонувати короткостроковий контракт Роналду. В цьому клубі вивчають можливість запросити досвідченого португальця.

У сезоні-2023/2024 Роналду забив 29 голів і зробив 11 результативних передач за "Аль-Наср". Він додав до цього десять м'ячів та два асисти у збірній Португалії.

Нагадаємо, у "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

"Жирона" зворушливо привітала Циганкова та Довбика з поїздкою на Євро-2024.

Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Яремчук прокоментував скасований гол у ворота збірної Ісландії.

спорт
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Кріштіану Роналду
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Аль-Наср

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