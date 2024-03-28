Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи
Півзахисник збірної Португалії Кріштіану Роналду готується до зміни клубу. Ветеран готовий піти з "Аль-Насра" вже наприкінці цього сезону.
Роналду мріє знову почути гімн Ліги чемпіонів, повідомляє A Bola.
Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчими роками. Португалець знаходиться у добрій фізичній формі. Він упевнений, що зможе виступати на високому рівні ще декілька років. Головною метою Кріштіану є участь у матчах Кубка Світу 2026.
Роналду хоче повернутися до Європи
Контракт португальського футболіста з клубом "Аль-Наср" діє до літа 2025 року. Однак Кріштіану може піти із саудівської команди набагато раніше. На рішення гравця не вплинуть навіть умови оплати праці в Ер-Ріяді — Роналду заробляє у Саудівській Аравії 100 млн євро на рік.
У послугах 39-річного португальського футболіста зацікавлені кілька клубів. Лісабонський "Спортинг", в якому Роналду розпочинав кар'єру, готовий у будь-який час надати півзахиснику місце в основному складі. Цього сезону "леви" претендують на перемогу в національній першості, а значить здобути право зіграти в Лізі чемпіонів.
Також французький "Марсель" може запропонувати короткостроковий контракт Роналду. В цьому клубі вивчають можливість запросити досвідченого португальця.
У сезоні-2023/2024 Роналду забив 29 голів і зробив 11 результативних передач за "Аль-Наср". Він додав до цього десять м'ячів та два асисти у збірній Португалії.
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