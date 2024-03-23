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Роналду рекламує незвичний напій, який можна здобути навіть у пустелі

23 березня 2024 20:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду рекламує незвичний напій, який можна здобути навіть у пустелі
Криштіану Роналду. Фото: Noug
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду знявся у рекламі незвичного молока. Компанія, обличчям якої став Роналду, спеціалізується на виробництві та реалізації верблюжого молока.

Які властивості цього напою та який вид рекомендує футболіст, дізнайтесь у матеріалі Новини.LIVE.

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Футболіст у невеликому ролику бере з холодильника напій, робить пару ковтків і закликає скуштувати цей продукт. У рекламі Роналду закликає купувати безлактозне молоко на честь посту Рамадан.

Властивості верблюжого молока 

Верблюже молоко білого кольору з характерним молочним запахом, солодкуватим і трохи солонуватим присмаком — інтенсивність якого визначається кормом та якістю води; частіше коров'ячого молока і перевищує його за харчовою цінністю.

 Верблюже молоко містить значну кількість антибактеріальних сполук, а число лактобактерій та біфідобактерій дуже мале, що забезпечує більш тривалу стійкість до температурного режиму зберігання молока. 

У верблюжому молоці міститься більше фосфору, кальцію, макро- та мікроелементів, амінокислот, вуглеводів. Воно добре втамовує спрагу, завдяки підвищеному вмісту натрію. Особливістю верблюжого молока є і порівняно високий вміст жиру. 

верблюди
Верблюди. Фото: BioChem

При мізерності в раціоні харчування верблюдів у природних умовах вони здатні виробляти близько 2000 літрів молока на рік. Виробництво та споживання молока верблюдиць поширене в пустельних і посушливих районах, а місцеві жителі можуть більше місяця харчуватися лише одним верблюжим молоком.

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Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Аль-Наср
молоко

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