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Роналду рекламирует необычный напиток, который можно получить даже в пустыне

23 марта 2024 20:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду рекламирует необычный напиток, который можно получить даже в пустыне
Криштиану Роналду. Фото: Noug
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду снялся в рекламе необычного молока. Компания, лицом которой стал Роналду, специализируется на производстве и реализации верблюжьего молока.

Какие свойства этого напитка и какой вид рекомендует футболист, узнайте в материале Новини.LIVE.

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Футболист в небольшом ролике берет из холодильника напиток, делает пару глотков и призывает попробовать этот продукт. В рекламе Роналду призывает покупать безлактозное молоко в честь поста Рамадан.

Свойства верблюжьего молока

Верблюжье молоко белого цвета с характерным молочным запахом, сладковатым и немного солоноватым привкусом — интенсивность которого определяется кормом и качеством воды; чаще коровьего молока и превышает его по пищевой ценности.

Верблюжье молоко содержит значительное количество антибактериальных соединений, а число лактобактерий и бифидобактерий очень мало, что обеспечивает более длительную устойчивость к температурному режиму хранения молока.

В верблюжьем молоке содержится больше фосфора, кальция, макро- и микроэлементов, аминокислот, углеводов. Оно хорошо утоляет жажду благодаря повышенному содержанию натрия. Особенностью верблюжьего молока является и сравнительно высокое содержание жира.

верблюды
Верблюды. Фото: BioChem

При скудности в рационе питания верблюдов в естественных условиях они способны производить около 2000 литров молока в год. Производство и потребление молока верблюдиц распространено в пустынных и засушливых районах, а местные жители могут больше месяца питаться только одним верблюжьим молоком.

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Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Аль-Наср
молоко

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