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Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу

28 марта 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу
Криштиану Роналду возвращается в Европу. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду готовится к смене клуба. Ветеран готов уйти из "Аль-Насра" уже в конце нынешнего сезона. 

Роналду мечтает снова услышать гимн Лиги чемпионов, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Португалец находится в хорошей физической форме. Он уверен, что сможет выступать на высоком уровне еще несколько лет. Главной целью Криштиану является участие в матчах Кубка Мира-2026. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хочет вернуться в Европу 

Контракт португальского футболиста с клубом "Аль-Наср" действует до лета 2025 года. Однако Криштиану может уйти из саудовской команды гораздо раньше. На решение игрока не повлияют даже условия оплаты труда в Эр-Рияде — Роналду зарабатывает в Саудовской Аравии 100 млн евро в год. 

Криштиану Роналду
Роналду и Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

В услугах 39-летнего португальского футболиста заинтересованы несколько клубов. Лиссабонский "Спортинг", в котором Роналду начинал карьеру, готов в любое время предоставить полузащитнику место в основном составе. В текущем сезоне "львы" претендуют на победу в национальном первенстве, а значит получить право сыграть в Лиге чемпионов. 

Также французский "Марсель" может предложить краткосрочный контракт Роналду. В "Олимпике" изучают возможность пригласить опытного португальца. 

В сезоне 2023/2024 Роналду забил 29 голов и сделал 11 результативных передач за "Аль-Наср". Он добавил к этому десять мячей и два ассиста в сборной Португалии. 

Напомним, в "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

"Жирона" трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024. 

Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии. 

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