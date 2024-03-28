Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу

Криштиану Роналду возвращается в Европу. Фото: instagram.com/cristiano/

Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду готовится к смене клуба. Ветеран готов уйти из "Аль-Насра" уже в конце нынешнего сезона.

Роналду мечтает снова услышать гимн Лиги чемпионов, сообщает A Bola.

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Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Португалец находится в хорошей физической форме. Он уверен, что сможет выступать на высоком уровне еще несколько лет. Главной целью Криштиану является участие в матчах Кубка Мира-2026.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хочет вернуться в Европу

Контракт португальского футболиста с клубом "Аль-Наср" действует до лета 2025 года. Однако Криштиану может уйти из саудовской команды гораздо раньше. На решение игрока не повлияют даже условия оплаты труда в Эр-Рияде — Роналду зарабатывает в Саудовской Аравии 100 млн евро в год.

Роналду и Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

В услугах 39-летнего португальского футболиста заинтересованы несколько клубов. Лиссабонский "Спортинг", в котором Роналду начинал карьеру, готов в любое время предоставить полузащитнику место в основном составе. В текущем сезоне "львы" претендуют на победу в национальном первенстве, а значит получить право сыграть в Лиге чемпионов.

Также французский "Марсель" может предложить краткосрочный контракт Роналду. В "Олимпике" изучают возможность пригласить опытного португальца.

В сезоне 2023/2024 Роналду забил 29 голов и сделал 11 результативных передач за "Аль-Наср". Он добавил к этому десять мячей и два ассиста в сборной Португалии.

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