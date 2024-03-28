Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер может продать молодую звезду в известный клуб arrow

Шахтер может продать молодую звезду в известный клуб

28 марта 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер может продать молодую звезду в известный клуб
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" получит запрос о продаже одного из своих перспективных легионеров. Переход может состояться во время ближайшего трансферного окна

"Горняки" не хотят отпускать форварда, но ситуация может измениться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X журналиста Дэниэля Норы

Читайте также:

Венесуэльский футболист Кевин Келси не успел стать игроком основного состава "Шахтера", но в клубе ценят способность форвард в любой момент выйти на замену и забить гол. "Горняки" хотят сохранить в команде перспективного исполнителя. 

Кевин Келси
Кевин Келси празднует гол. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Куда может перейти Келси 

Многое будет зависеть от решения самого Кевина. Он хочет чаще играть, но понимает, что в "Шахтере" есть перспектива со временем пробиться в основной состав. Однако сразу несколько команд хотят осуществить трансфер Келси. 

Американский клуб "Динамо Хьюстон" готова предложить за венесуэльского форварда три миллиона евро. Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля, и "апельсины" хотели бы оформить переход игрока "горняков" в ближайший месяц. 

Келси перешел в "Шахтер" из "Бостон Ривер" в январе 2023 года. В нынешнем сезоне Кевин забил три гола и сделал одну результативную передачу во всех турнирах. 

Напомним, Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

"Жирона" трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024. 

Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Кевин Келси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ