Шахтер может продать молодую звезду в известный клуб

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Руководство донецкого "Шахтера" получит запрос о продаже одного из своих перспективных легионеров. Переход может состояться во время ближайшего трансферного окна.

"Горняки" не хотят отпускать форварда, но ситуация может измениться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X журналиста Дэниэля Норы.

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Венесуэльский футболист Кевин Келси не успел стать игроком основного состава "Шахтера", но в клубе ценят способность форвард в любой момент выйти на замену и забить гол. "Горняки" хотят сохранить в команде перспективного исполнителя.

Кевин Келси празднует гол. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Куда может перейти Келси

Многое будет зависеть от решения самого Кевина. Он хочет чаще играть, но понимает, что в "Шахтере" есть перспектива со временем пробиться в основной состав. Однако сразу несколько команд хотят осуществить трансфер Келси.

Американский клуб "Динамо Хьюстон" готова предложить за венесуэльского форварда три миллиона евро. Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля, и "апельсины" хотели бы оформить переход игрока "горняков" в ближайший месяц.

Келси перешел в "Шахтер" из "Бостон Ривер" в январе 2023 года. В нынешнем сезоне Кевин забил три гола и сделал одну результативную передачу во всех турнирах.

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