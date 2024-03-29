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Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу

29 березня 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу
Андрій Лунін на тренуванні у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Влітку цього року мадридський "Реал" опиниться перед складним вибором. "Королівський клуб" отримає вигідну пропозицію щодо трансферу голкіпера збірної України Андрія Луніна.

На основного воротаря мадридської команди претендують клуби із двох різних чемпіонатів, повідомляє Marca.

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У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін виграв конкуренцію за місце в основному складі "Реала". Його часто хвалять і вболівальники мадридської команди та спортивні експерти. "Королівський клуб" хоче запропонувати воротареві продовжити контракт, термін дії якого спливає влітку 2025 року.

Збірна України
Лунін пропускає гол від збірної Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Серйозний претендент на Луніна

При цьому українець найближчими місяцями отримає одразу декілька пропозицій про перехід до інших клубів. Ним цікавляться представники англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А.

"Манчестер Юнайтед" сподівається домовитись про трансфер Луніна до початку підготовки команди до нового сезону. Проте Андрій не розглядатиме пропозицію від "червоних дияволів", доки у клубі не визначаться з кандидатурою нового головного тренера.

Також на українця претендує італійський "Ювентус". Керівництво "старої синьйори" шукає заміну Войцеху Щенсному. Мадридський "Реал" може заробити на трансфері Луніна приблизно 40 млн євро.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін

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