Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели

Наталья Сцекич во время отдыха. Фото: instagram.com/natalijaa55/

Один из самых известных теннисистов мира Новак Джокович избежал серьезных неприятностей. Мошенники хотели шантажировать первую ракетку мира.

Преступную схему раскрыла сербская модель, сообщает О2.

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Наталья Сцекич сделала карьеру в Сербии на модных показах, участии в популярных шоу и активности в социальных сетях. Недавно модель рассказала о предложении, которое ее шокировало.

Новак Джокович во время поединка. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Шантаж Джоковича

Девушке назначили встречу с помощью посредника, которого она хорошо знала. Наталья подумала, что речь пойдет о собеседовании перед подписанием контракта на участие в рекламном ролике.

Наталья Сцекич в купальнике. Фото: instagram.com/natalijaa55/

На деле ей предложили 60 тысяч евро и отдых на любом курорте мира за согласие соблазнить известного теннисиста Новака Джоковича. При этом Сцекич должна была записать видео со спортсменом, которое могло бы его скомпрометировать. Преступник собирался шантажировать теннисиста. Наталья отвергла это предложение, а позже все рассказала журналистам.

Джокович женился в 2013 году. Вместе с женой Еленой он воспитывает двух детей.

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