Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі
Один із найвідоміших тенісистів світу Новак Джокович уникнув серйозних неприємностей. Шахраї хотіли шантажувати першу ракетку світу.
Злочинну схему розкрила сербська модель, повідомляє О2.
Наталія Сцекіч зробила кар'єру в Сербії на модних показах, участі у популярних шоу та активності у соціальних мережах. Нещодавно модель розповіла про пропозицію, яка її шокувала.
Шантаж Джоковича
Дівчині призначили зустріч за допомогою посередника, якого вона добре знала. Наталія подумала, що йтиметься про співбесіду перед підписанням контракту на участь у рекламному ролику.
Насправді їй запропонували 60 тисяч євро та відпочинок на будь-якому курорті світу за згоду спокусити відомого тенісиста Новака Джоковича. При цьому Сцекіч мала записати відео зі спортсменом, яке могло б його скомпрометувати. Злочинець збирався шантажувати тенісиста. Наталія відкинула цю пропозицію, а згодом усе розповіла журналістам.
Джокович одружився 2013 року. Разом із дружиною він виховує двох дітей.
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