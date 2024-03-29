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Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі

29 березня 2024 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі
Наталія Сцекіч під час відпочинку. Фото: instagram.com/natalijaa55/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із найвідоміших тенісистів світу Новак Джокович уникнув серйозних неприємностей. Шахраї хотіли шантажувати першу ракетку світу.

Злочинну схему розкрила сербська модель, повідомляє О2.

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Наталія Сцекіч зробила кар'єру в Сербії на модних показах, участі у популярних шоу та активності у соціальних мережах. Нещодавно модель розповіла про пропозицію, яка її шокувала.

Новак Джокович
Новак Джокович під час поєдинку. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Шантаж Джоковича

Дівчині призначили зустріч за допомогою посередника, якого вона добре знала. Наталія подумала, що йтиметься про співбесіду перед підписанням контракту на участь у рекламному ролику.

Наталія Сцекіч
Наталія Сцекіч у купальнику. Фото: instagram.com/natalijaa55/

Насправді їй запропонували 60 тисяч євро та відпочинок на будь-якому курорті світу за згоду спокусити відомого тенісиста Новака Джоковича. При цьому Сцекіч мала записати відео зі спортсменом, яке могло б його скомпрометувати. Злочинець збирався шантажувати тенісиста. Наталія відкинула цю пропозицію, а згодом усе розповіла журналістам.

Джокович одружився 2013 року. Разом із дружиною він виховує двох дітей.

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скандал
спорт
шантаж
Новак Джокович
Теніс

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