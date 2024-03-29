Гвардіола вирішив піти з Манчестер Сіті — що відомо
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вирішив, де продовжить кар'єру. Каталонський наставник піде з англійського клубу за півтора року.
Гвардіола збирається відпочити від футболу, повідомляє Football Insider.
Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчився влітку 2025 року. Клуб сподівається, що 53-річний тренер продовжить угоду, проте каталонець після довгих роздумів ухвалив інше рішення.
Що робитиме Гвардіола
Досвідчений наставник має намір піти з "Манчестер Сіті". Він сподівається, що його останній сезон на "Етіхад" стане тріумфальним, а команда зможе завоювати декілька трофеїв. Однак це не вплине на рішення Гвардіоли.
Хосеп збирається взяти паузу та відпочити від футболу рік за прикладом Юргена Клоппа з "Ліверпуля". Тільки після цього наставник розгляне варіанти продовження кар'єри. Пріоритетом каталонця стануть пропозиції від національних збірних.
Гвардіола з 2016 року тренує "Манчестер Сіті". Він допоміг команді здобути п'ять чемпіонських титулів Прем'єр-ліги та виграти Лігу чемпіонів.
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