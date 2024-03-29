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Гвардіола вирішив піти з Манчестер Сіті — що відомо

29 березня 2024 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола вирішив піти з Манчестер Сіті — що відомо
Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вирішив, де продовжить кар'єру. Каталонський наставник піде з англійського клубу за півтора року.

Гвардіола збирається відпочити від футболу, повідомляє Football Insider.

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Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчився влітку 2025 року. Клуб сподівається, що 53-річний тренер продовжить угоду, проте каталонець після довгих роздумів ухвалив інше рішення.

Гвардіола та Артета
Гвардіола та тренер "Арсеналу" Артета після матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що робитиме Гвардіола

Досвідчений наставник має намір піти з "Манчестер Сіті". Він сподівається, що його останній сезон на "Етіхад" стане тріумфальним, а команда зможе завоювати декілька трофеїв. Однак це не вплине на рішення Гвардіоли.

Хосеп збирається взяти паузу та відпочити від футболу рік за прикладом Юргена Клоппа з "Ліверпуля". Тільки після цього наставник розгляне варіанти продовження кар'єри. Пріоритетом каталонця стануть пропозиції від національних збірних.

Гвардіола з 2016 року тренує "Манчестер Сіті". Він допоміг команді здобути п'ять чемпіонських титулів Прем'єр-ліги та виграти Лігу чемпіонів.

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спорт
футбол
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
тренер

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