Гвардиола принял решение уйти из Манчестер Сити — что известно

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил, где продолжит карьеру. Каталонский наставник уйдет из английского клуба через полтора года.

Гвардиола собирается отдохнуть от футбола, сообщает Football Insider.

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Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" закончился летом 2025 года. Клуб надеется, что 53-летний тренер продлит соглашение, однако каталонец после долгих раздумий принял другое решение.

Гвардиола и тренер "Арсенала" Артета после матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что будет делать Гвардиола

Опытный наставник собирается уйти из "Манчестер Сити". Он надеется, что его последний сезон на "Этихад" станет триумфальным, а команда сумеет завоевать несколько трофеев. Однако все это не повлияет на решение Гвардиолы.

Хосеп собирается взять паузу и отдохнуть от футбола год по примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля". Только после этого наставник рассмотрит варианты о продолжении карьеры. Приоритетом каталонца станут предложения от национальных сборных.

Гвардиола с 2016 года тренирует "Манчестер Сити". Он помог команде завоевать пять чемпионских титулов Премьер-лиги и выиграть Лигу чемпионов.

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