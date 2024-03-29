Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвардиола принял решение уйти из Манчестер Сити — что известно arrow

Гвардиола принял решение уйти из Манчестер Сити — что известно

29 марта 2024 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола принял решение уйти из Манчестер Сити — что известно
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил, где продолжит карьеру. Каталонский наставник уйдет из английского клуба через полтора года. 

Гвардиола собирается отдохнуть от футбола, сообщает Football Insider.

Читайте также:

Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" закончился летом 2025 года. Клуб надеется, что 53-летний тренер продлит соглашение, однако каталонец после долгих раздумий принял другое решение. 

Гвардиола и Артета
Гвардиола и тренер "Арсенала" Артета после матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что будет делать Гвардиола 

Опытный наставник собирается уйти из "Манчестер Сити". Он надеется, что его последний сезон на "Этихад" станет триумфальным, а команда сумеет завоевать несколько трофеев. Однако все это не повлияет на решение Гвардиолы. 

Хосеп собирается взять паузу и отдохнуть от футбола год по примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля". Только после этого наставник рассмотрит варианты о продолжении карьеры. Приоритетом каталонца станут предложения от национальных сборных. 

Гвардиола с 2016 года тренирует "Манчестер Сити". Он помог команде завоевать пять чемпионских титулов Премьер-лиги и выиграть Лигу чемпионов. 

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера. 

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии. 

спорт
футбол
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ