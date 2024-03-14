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Джокович знявся з "не фартового" для нього турніру

14 березня 2024 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Джокович знявся з "не фартового" для нього турніру
Новак Джокович під час матчу. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий сербський тенісист Новак Джокович знову не зможе зіграти на турнірі серії "Мастерс" у Маямі. Спортсмен досі не виграв жодного трофея цього року.

Джокович не назвав причину, яка завадить йому зіграти зі США, повідомляє Sky Sports.

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Любителі тенісу знову не побачать 36-річного Новака Джоковича на першості у Маямі. Відомий 24-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома" проігнорував змагання серії "Мастерс". Воно пройде без першої ракетки світу.

Новак Джокович
Новак Джокович відбиває м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Невдалий сезон Джоковича

Кілька днів тому серб програв 123 ракетці світу на турнірі серії "Мастерс" в Індіан-Уеллсі. Італієць Лука Нарді завдав сербу поразки у трьох сетах. Слідом за цим змагання Джокович мав вирушити до Маямі, але несподівано вирішив не виступати на цій першості, яка пройде з 20 по 31 березня.

Джокович не пояснив свого рішення. Проте турнір у Маямі традиційно є для нього "не фартовим". Востаннє Новак виступав на цьому змаганні ще 2019 року. Після цього йому заважали виступати в Маямі травми, пандемія коронавірусу та небажання вакцинуватися.

Зірковий тенісист, який ще не вигравав трофеї у 2024 році, готується виступити на ґрунтовому турнірі серії "Мастерс" у Монте-Карло. Першість пройде з 7 по 14 квітня.

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