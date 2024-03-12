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Джокович пояснив причини вильоту з престижного турніру

12 березня 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Джокович пояснив причини вильоту з престижного турніру
Новак Джокович відбиває подачу суперника. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тенісист Новак Джокович назвав причини поразки від італійця Лукі Нарді у поєдинку третього туру турніру в Індіан-Уельсі. Сербський спортсмен визнав, що розчарований результатом матчу.

Джокович ще не виграв жодного трофея у 2024 році, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Новак Джокович залишається першою ракеткою світу. Його поразка від тенісиста, який посідає 123-й рядок у рейтингу, виявилася несподіваною. Серб визнав, що Лука Нарді заслужив на перемогу в матчі серії "Мастерс". При цьому 24-разовий переможець турнірів серії "Великий шолом" не вважає, що його кар'єра пішла на спад.

Новак Джокович
Новак Джокович під час поєдинку. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Що сказав Джокович

Зірковий тенісист визнав, що такі поразки для нього є незвичними. Вже багато років він розпочинав сезон із перемог, вигравав першості "Великого шолома" і не дозволяв засумніватися у своєму високому статусі.

"Необхідно просто змиритися з цією ситуацією, таке теж трапляється. Не можна виграти всі матчі, це частина тенісу. Я не сумніваюся в тому, що у мене попереду ще будуть трофеї. Хочу якнайшвидше перервати негативну серію", — заявив Джокович на пресконференції.

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спорт
Новак Джокович
Теніс
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