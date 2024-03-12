Джокович объяснил причины вылета из престижного турнира

Новак Джокович отбивает подачу соперника. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Теннисист Новак Джокович назвал причины поражения от итальянца Луки Нарди в поединке третьего тура турнира в Индиан-Уэллсе. Сербский спортсмен признал, что разочарован результатом матча.

Джокович еще не выиграл ни одного трофея в 2024 году, сообщает портал Новини.LIVE.

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Новак Джокович остается первой ракеткой мира. Его поражение от теннисиста, который занимает 123-ю строчку в рейтинге, оказалось неожиданным. Серб признал, что Лука Нарди заслужил победу в матче серии "Мастерс". При этом 24-кратный победитель турниров серии "Большой шлем" не считает, что его карьера пошла на спад.

Новак Джокович во время поединка. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Что сказал Джокович

Звездный теннисист признал, что такие поражения для него являются непривычными. Уже много лет он начинал сезон с побед, выигрывал первенства "Большого шлема" и не позволял усомниться в своем высоком статусе.

"Необходимо просто смириться с этой ситуацией, такое тоже случается. Нельзя выиграть все матчи, это часть тенниса. Я не сомневаюсь в том, что у меня впереди еще будут трофеи. Хочу как можно быстрее прервать негативную серию", — заявил Джокович на пресс-конференции.

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