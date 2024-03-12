Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Джокович объяснил причины вылета из престижного турнира arrow

Джокович объяснил причины вылета из престижного турнира

12 марта 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Джокович объяснил причины вылета из престижного турнира
Новак Джокович отбивает подачу соперника. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Теннисист Новак Джокович назвал причины поражения от итальянца Луки Нарди в поединке третьего тура турнира в Индиан-Уэллсе. Сербский спортсмен признал, что разочарован результатом матча. 

Джокович еще не выиграл ни одного трофея в 2024 году, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Новак Джокович остается первой ракеткой мира. Его поражение от теннисиста, который занимает 123-ю строчку в рейтинге, оказалось неожиданным. Серб признал, что Лука Нарди заслужил победу в матче серии "Мастерс". При этом 24-кратный победитель турниров серии "Большой шлем" не считает, что его карьера пошла на спад. 

Новак Джокович
Новак Джокович во время поединка. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Что сказал Джокович 

Звездный теннисист признал, что такие поражения для него являются непривычными. Уже много лет он начинал сезон с побед, выигрывал первенства "Большого шлема" и не позволял усомниться в своем высоком статусе. 

"Необходимо просто смириться с этой ситуацией, такое тоже случается. Нельзя выиграть все матчи, это часть тенниса. Я не сомневаюсь в том, что у меня впереди еще будут трофеи. Хочу как можно быстрее прервать негативную серию", — заявил Джокович на пресс-конференции. 

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером. 

Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.

спорт
Новак Джокович
Теннис
Турниры Большого Шлема

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше