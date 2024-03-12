Джокович объяснил причины вылета из престижного турнира
Теннисист Новак Джокович назвал причины поражения от итальянца Луки Нарди в поединке третьего тура турнира в Индиан-Уэллсе. Сербский спортсмен признал, что разочарован результатом матча.
Джокович еще не выиграл ни одного трофея в 2024 году, сообщает портал Новини.LIVE.
Новак Джокович остается первой ракеткой мира. Его поражение от теннисиста, который занимает 123-ю строчку в рейтинге, оказалось неожиданным. Серб признал, что Лука Нарди заслужил победу в матче серии "Мастерс". При этом 24-кратный победитель турниров серии "Большой шлем" не считает, что его карьера пошла на спад.
Что сказал Джокович
Звездный теннисист признал, что такие поражения для него являются непривычными. Уже много лет он начинал сезон с побед, выигрывал первенства "Большого шлема" и не позволял усомниться в своем высоком статусе.
"Необходимо просто смириться с этой ситуацией, такое тоже случается. Нельзя выиграть все матчи, это часть тенниса. Я не сомневаюсь в том, что у меня впереди еще будут трофеи. Хочу как можно быстрее прервать негативную серию", — заявил Джокович на пресс-конференции.
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