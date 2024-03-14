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Джокович снялся с "не фартового" для него турнира

14 марта 2024 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Джокович снялся с "не фартового" для него турнира
Новак Джокович во время матча. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный сербский теннисист Новак Джокович снова не сумеет сыграть на турнире серии "Мастерс" в Майами. Спортсмен до сих пор не выиграл ни одного трофея в этом году. 

Джокович не назвал причину, которая помешает ему сыграть с США, сообщает Sky Sports

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Любители тенниса снова не увидят 36-летнего Новака Джоковича на первенстве в Майами. Известный 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" проигнорировал соревнование серии "Мастерс". Оно пройдет без первой ракетки мира. 

Новак Джокович
Новак Джокович отбивает мяч. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Неудачный сезон Джоковича

Несколько дней назад серб проиграл 123 ракетке мира на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Итальянец Лука Нарди нанес сербу поражение в трех сетах. Вслед за этим соревнование Джокович должен был отправиться в Майами, но неожиданно решил не выступать на этом первенстве, которое пройдет с 20 по 31 марта.

Джокович не объяснил свое решение. Однако турнир в Майами традиционно является для него "не фартовым".  В последний раз Новак выступал на этом соревновании еще в 2019 году. После этого ему мешали выступать в Майами травмы, пандемия коронавируса и нежелание вакцинироваться. 

Звездный теннисист, который еще не выигрывал трофеи в 2024 году, готовится выступить на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло. Первенство пройдет с 7 по 14 апреля.

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спорт
Новак Джокович
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