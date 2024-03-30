Яремчук и Малиновский получили травмы, сыграв всего по 17 минут за Валенсию и Дженоа

Руслан Малиновский и Роман Яремчук. Фото: УАФ

После возвращения из расположения сборной Украины в свои клубы травмировались два игрока. Оба начинали с первых минут игру финала плей-офф Евро-2024 против Исландии.

Повреждения получили полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский и форвард Роман Яремчук, сообщил портал Новини.LIVE.

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Травмы игроков сборной Украины

В Серии А "Дженоа" Малиновского сыграла вничью с "Фрозиноне" — 1:1. Голами еще в первом обменялись Альберт Гудмундссон и Райньер Жезус Карвальо.

Малиновский начал матч со скамейки запасных, но вышел на поле сразу после перерыва. Затем из-за травмы Руслана заменили на 63-й минуте. Всего футболист отыграл 17 минут.

Яремчук в матче чемпионата Испании против "Мальорки" вышел на поле в стартовом составе и из-за повреждения его заменили на 17-й минуте. В оставшееся время команды так и не забили — 0:0.

В Английской премьер-лиге на поле в матче против "Борнмута" не вышел Виталий Миколенко. Как выяснилось, украинец заболел и не смог сыграть. Ранее он после нескольких дней высокой температуры его выпустили на поде против Исландии. "Ириски" этот матч проиграла команде Ильи Забарного — 1:2.

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