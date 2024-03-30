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Матч Польша vs Украина — известно, где сыграют

30 марта 2024 14:35
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Агабекян Карен
редактор
Матч Польша vs Украина — известно, где сыграют
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 в Германии проведет три товарищеских матча. Все они запланированы на первую половину июня.

Польский журналист Куба Северин в соцсетях рассказал, где сыграют Украина и Польша.

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По информации Северина, матч Польша — Украина состоится 7 июня на стадионе "Народовый" в Варшаве. На этой же арене 10 июня поляки сыграют с Турцией.

Матч Польша — Украина
Стадион "Народовый" в Варшаве. Фото: twitter.com/PGENarodowy

"Все указывает на то, что оба товарищеских матча перед Евро-2024: против Украины (7/06) и Турции (10/06) состоятся на "Народовом" в Варшаве.

Тренер Михал Проберж хочет организовать тренировочный сбор в Варшаве и тренироваться на национальном стадионе, и Польский футбольный союз соглашается с этой просьбой. Но контракт с "Народовым" еще не подписан", — написал Северин.

Сборная Украины 3 июня также сыграет в Нюрнберге против команды Германии, а 11 июня — с Молдовой.

На чемпионате Европы-2024 сборная Украины в группе сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.

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Сборная Украины по футболу
Сборная Польши по футболу
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