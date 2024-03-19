Украина сыграет матч с топовой сборной — известны дата и место

Виталий Миколенко в матче против сборнйо Германии. Фото: УАФ

Украинской ассоциации футбола (УАФ) удалось закрыть последнее окно для товарищеских матчей сборной в июне. Как и обещалось, подопечные Сергея Реброва встретятся с топовой командой.

Соперником Украины станет Германия, сообщила пресс-служба УАФ.

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Украина снова сыграет с Германией

По информации УАФ, сборные Украины и Германии сыграют 3 июня на стадионе "Мак Морлок" в Нюрберге. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Украина и Германия играли друг с другом 12 июня 2023 года товарищеский матч в Германии. Это была первая игра Сергея Реброва у руля сине-желтых. Тогда команды сыграли вничью 3:3.

Интересно, что пока у сборных Украины и Германии два товарищеских матча и оба завершились со счетом 3:3. В официальных встречах с немцами сине-желтые пять раз проигрывали и дважды играли вничью.

Также сборная Украины 7 июня сыграет товарищеский матч с Польшей и 11 июня с Молдовой.

21 марта команда Реброва сыграет в полуфинале квалификации чемпионата Европы-2024 против Боснии и Герцеговины. В случае победы Украина проведет матч с победителем пары Израиль — Исландия. Если сине-желтые выиграют два матча, то в июне их ждет Евро-2024.

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