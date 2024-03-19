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Україна зіграє матч із топовою збірною — відомі дата й місце

19 березня 2024 12:47
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Агабекян Карен
редактор
Україна зіграє матч із топовою збірною — відомі дата й місце
Віталій Миколенко в матчі проти збірної Німеччини. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українській асоціації футболу (УАФ) вдалося закрити останнє вікно для товариських матчів збірної у червні. Як і обіцялося, підопічні Сергія Реброва зустрінуться з топовою командою.

Суперником України стане Німеччина, повідомила пресслужба УАФ.

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Україна знову зіграє з Німеччиною

За інформацією УАФ, збірні України та Німеччини зіграють 3 червня на стадіоні "Мак Морлок" у Нюрберзі. Початок матчу заплановано на 19:45 за київським часом.

Україна та Німеччина грали один з одним 12 червня 2023 року товариський матч у Німеччині. Це була перша гра Сергія Реброва біля керма синьо-жовтих. Тоді команди зіграли внічию 3:3.

Цікаво, що поки що у збірних України та Німеччини два товариські матчі та обидва завершилися з рахунком 3:3. В офіційних зустрічах із німцями синьо-жовті п'ять разів програвали та двічі грали внічию.

Також збірна України 7 червня зіграє товариський матч із Польщею та 11 червня з Молдовою.

21 березня команда Реброва зіграє у півфіналі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Боснії та Герцеговини. У разі перемоги Україна проведе матч із переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Якщо синьо-жовті виграють два матчі, то в червні на них чекає Євро-2024.

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