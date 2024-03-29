Тренер Валенсии дал оценку игре Яремчука за сборную Украины
Украинский форвард испанской "Валенсии" Роман Яремчук вместе со сборной Украины пробился на чемпионат Европы-2024. В одном из двух матчей украинцу даже удалось отличиться.
Выход Яремчука и грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили на чемпионат Европы-2024 прокомментировал главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха. Слова специалиста передает AS.
Что сказал Бараха об успехе Яремчука в сборной Украины
По словам Барахи, Яремчук и Мамардашвили возвращаются в клуб на позитивной ноте, что поможет в чемпионате Испании.
"Яремчук и Мамардашвили возвращаются на хорошей ноте, Гиорги принял участие в историческом достижении для своей страны.
Яремчук также попал на чемпионат Европы. Это должно зарядить его положительной энергией, и "Валенсия" должна это использовать", — сказал Бараха.
После прибытия Яремчука в "Валенсию" ему устроили коридор из поздравительных ударов.
На чемпионате Европы-2024 сборная Украины сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
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