Тренер Валенсії дав оцінку грі Яремчука за збірну України
Український форвард іспанської "Валенсії" Роман Яремчук разом зі збірною України пробився на чемпіонат Європи-2024. В одному з двох матчів українцю навіть вдалося відзначитись.
Вихід Яремчука та грузинського воротаря Гіоргі Мамардашвілі на чемпіонат Європи-2024 прокоментував головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха. Слова фахівця передає AS.
Що сказав Бараха про успіх Яремчука у збірній України
За словами Барахи, Яремчук та Мамардашвілі повертаються до клубу на позитивній ноті, що допоможе у чемпіонаті Іспанії.
"Яремчук та Мамардашвілі повертаються на гарній ноті, Гіоргі взяв участь в історичному досягненні для своєї країни.
Яремчук також потрапив до чемпіонату Європи. Це має зарядити його позитивною енергією, і "Валенсія" має це використати", — сказав Бараха.
Після прибуття Яремчука до "Валенсії" йому влаштували коридор із вітальних ударів.
На чемпіонаті Європи-2024 збірна України зіграє у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.
Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.
Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця.
Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.
У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.
Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.
Читайте Новини.LIVE!