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Тренер Валенсії дав оцінку грі Яремчука за збірну України

29 березня 2024 14:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Валенсії дав оцінку грі Яремчука за збірну України
Форвард збірної України Роман Яремчук. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Валенсії" Роман Яремчук разом зі збірною України пробився на чемпіонат Європи-2024. В одному з двох матчів українцю навіть вдалося відзначитись.

Вихід Яремчука та грузинського воротаря Гіоргі Мамардашвілі на чемпіонат Європи-2024 прокоментував головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха. Слова фахівця передає AS.

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За словами Барахи, Яремчук та Мамардашвілі повертаються до клубу на позитивній ноті, що допоможе у чемпіонаті Іспанії.

"Яремчук та Мамардашвілі повертаються на гарній ноті, Гіоргі взяв участь в історичному досягненні для своєї країни.

Яремчук також потрапив до чемпіонату Європи. Це має зарядити його позитивною енергією, і "Валенсія" має це використати", — сказав Бараха.

Після прибуття Яремчука до "Валенсії" йому влаштували коридор із вітальних ударів.

Роман Яремчук
Роман Яремчук отримав вітання від партнерів за командою. Фото: "Валенсія"

На чемпіонаті Європи-2024 збірна України зіграє у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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футбол
Збірна України з футболу
Роман Яремчук
УАФ
Валенсія

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