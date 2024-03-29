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Лукаку может завершить карьеру из-за принципиальности Челси

29 марта 2024 13:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лукаку может завершить карьеру из-за принципиальности Челси
Ромелу Лукаку в составе сборной Бельгии. Фото: Reuters/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку начнет следующий сезон в новой команде. Опытный футболист готов завершить карьеру в Европе. 

На Лукаку претендуют клубы из Саудовской Аравии, сообщает Goal

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Ромелу Лукаку несколько раз пытался пробиться в основной состав "Челси", но каждый раз терпел неудачу. Бельгийский форвард отправлялся в другие команды, и это давало новый импульс его карьере. Нечто подобное ожидает бельгийца ближайшим летом. 

Куда перейдет Лукаку 

Права на Ромелу с 2021 года принадлежат "Челси", но лондонский клуб не рассчитывает на 30-летнего форварда. Сезон 2023/2024 Лукаку проводит в итальянской "Роме". На счету бомбардира 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.  

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку борется за мяч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

"Рома" не может позволить себе выкупить у "Челси" контракт Лукаку, поэтому летом форвард вернется на "Стэмфорд Бридж". Однако он не хочет играть в составе "синих", и лондонский клуб не рассчитывает на бельгийца. 

В услугах Лукаку заинтересованы саудовские команды "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". Каждая из них готова заплатить "Челси" как минимум 45 млн евро за результативного футболиста. При этом Ромелу предложат выгодный контракт с зарплатой, которая вдвое превышает его заработок в этом сезоне. Лукаку готов согласиться на такой трансфер и попрощаться с Европой. 

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера. 

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