Лукаку может завершить карьеру из-за принципиальности Челси

Ромелу Лукаку в составе сборной Бельгии. Фото: Reuters/Yves Herman

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку начнет следующий сезон в новой команде. Опытный футболист готов завершить карьеру в Европе.

На Лукаку претендуют клубы из Саудовской Аравии, сообщает Goal.

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Ромелу Лукаку несколько раз пытался пробиться в основной состав "Челси", но каждый раз терпел неудачу. Бельгийский форвард отправлялся в другие команды, и это давало новый импульс его карьере. Нечто подобное ожидает бельгийца ближайшим летом.

Куда перейдет Лукаку

Права на Ромелу с 2021 года принадлежат "Челси", но лондонский клуб не рассчитывает на 30-летнего форварда. Сезон 2023/2024 Лукаку проводит в итальянской "Роме". На счету бомбардира 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ромелу Лукаку борется за мяч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

"Рома" не может позволить себе выкупить у "Челси" контракт Лукаку, поэтому летом форвард вернется на "Стэмфорд Бридж". Однако он не хочет играть в составе "синих", и лондонский клуб не рассчитывает на бельгийца.

В услугах Лукаку заинтересованы саудовские команды "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". Каждая из них готова заплатить "Челси" как минимум 45 млн евро за результативного футболиста. При этом Ромелу предложат выгодный контракт с зарплатой, которая вдвое превышает его заработок в этом сезоне. Лукаку готов согласиться на такой трансфер и попрощаться с Европой.

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