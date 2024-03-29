Лукаку може завершити кар'єру через принциповість Челсі

Ромелу Лукаку у складі збірної Бельгії. Фото: Reuters/Yves Herman

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку розпочне наступний сезон у новій команді. Досвідчений футболіст готовий завершити кар'єру у Європі.

На Лукаку претендують клуби із Саудівської Аравії, повідомляє Goal.

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Ромелу Лукаку декілька разів намагався пробитися до основного складу "Челсі", але щоразу зазнавав невдачі. Бельгійський форвард вирушав до інших команд, і це давало новий імпульс його кар'єрі. На щось подібне чекає бельгійця найближчого літа.

Куди перейде Лукаку

Права на Ромелу з 2021 року належать "Челсі", але лондонський клуб не розраховує на 30-річного форварда. Сезон 2023/2024 Лукаку проводить в італійській "Ромі". На рахунку бомбардира 37 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів і зробив чотири результативні передачі.

Ромелу Лукаку виборює м'яч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

"Рома" не може дозволити собі викупити у "Челсі" контракт Лукаку, тому влітку форвард повернеться на "Стемфорд Брідж". Однак він не хоче грати у складі "синіх", і лондонський клуб не розраховує на бельгійця.

У послугах Лукаку зацікавлені саудівські команди "Аль-Наср" та "Аль-Іттіхад". Кожна з них готова заплатити "Челсі" щонайменше 45 млн євро за результативного футболіста. При цьому Ромелу запропонують вигідний контракт із зарплатою, яка вдвічі перевищує його заробіток цього сезону. Лукаку готовий погодитись на такий трансфер і попрощатися з Європою.

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