Матч Польща vs Україна — відомо, де зіграють
Збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 у Німеччині проведе три товариські матчі. Усі вони заплановані на першу половину червня.
Польський журналіст Куба Северин у соцмережах розповів, де зіграють Україна та Польща.
Де відбудеться матч проти Польщі
За інформацією Северина, матч Польща — Україна відбудеться 7 червня на стадіоні "Народовий" у Варшаві. На цій же арені 10 червня поляки зіграють з Туреччиною.
"Все вказує на те, що обидва товариські матчі перед Євро-2024: проти України (7/06) та Туреччини (10/06) відбудуться на "Народовому" у Варшаві.
Тренер Міхал Проберж хоче організувати тренувальний збір у Варшаві та тренуватися на національному стадіоні, і Польська футбольна спілка погоджується з цим проханням. Але контракт із "Народовим" ще не підписано", — написав Северин.
Збірна України 3 червня також зіграє у Нюрнберзі проти команди Німеччини, а 11 червня — з Молдовою.
На чемпіонаті Європи-2024 збірна України у групі зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
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