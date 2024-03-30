Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Матч Польща vs Україна — відомо, де зіграють arrow

Матч Польща vs Україна — відомо, де зіграють

30 березня 2024 14:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Матч Польща vs Україна — відомо, де зіграють
Гравці збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 у Німеччині проведе три товариські матчі. Усі вони заплановані на першу половину червня.

Польський журналіст Куба Северин у соцмережах розповів, де зіграють Україна та Польща.

Читайте також:

Де відбудеться матч проти Польщі

За інформацією Северина, матч Польща — Україна відбудеться 7 червня на стадіоні "Народовий" у Варшаві. На цій же арені 10 червня поляки зіграють з Туреччиною.

Матч Польща - Україна
Стадіон "Народовий" у Варшаві. Фото: twitter.com/PGENarodowy

"Все вказує на те, що обидва товариські матчі перед Євро-2024: проти України (7/06) та Туреччини (10/06) відбудуться на "Народовому" у Варшаві.

Тренер Міхал Проберж хоче організувати тренувальний збір у Варшаві та тренуватися на національному стадіоні, і Польська футбольна спілка погоджується з цим проханням. Але контракт із "Народовим" ще не підписано", — написав Северин.

Збірна України 3 червня також зіграє у Нюрнберзі проти команди Німеччини, а 11 червня — з Молдовою.

На чемпіонаті Європи-2024 збірна України у групі зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця.

Тренер "Валенсії" дав оцінку грі Яремчука за збірну України.

Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

Ромелу Лукаку може завершити кар'єру через принциповість "Челсі".

футбол
Збірна України з футболу
Збірна Польщі з футболу
Євро-2024 по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік