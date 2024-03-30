Стоимость состава сборной Украины — на каком месте она в мировом футболе

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене. Случилось это в основном благодаря успешным выступлениям легионеров из топовых чемпионатов.

По показателю стоимости состава Украина уже входит в топ-15 самых дорогих сборных в мире, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на статистические данные "Трансфермаркт".

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Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сколько стоит сборная Украины

Состав сборной Украины составляет 354,5 млн евро. Эта сумма взята от игроков, вызванных на матчи плей-офф квалификации Евро-2024.

По стоимости состава Украина 14-я в мире и 11-я в Европе. Лидером является сборная Англии (1,47 млрд евро), затем идут Франция (1,21 млрд евро) и Португалия (1,06 млрд евро)

Отдаляет Украину от европейского топ-10 команда Дании (368,5 млн евро).

Англия — 1,47 млрд евро Франция — 1,21 млрд евро Португалия — 1,06 млрд евро Бразилия — 943,1 млн евро Испания — 906 млн евро Италия — 757 млн евро Аргентина — 727,7 млн евро Германия — 672 млн евро Нидерланды — 610 млн евро Бельгия — 540,8 млн евро Норвегия — 474,2 млн евро Уругвай — 407,2 млн евро Дания — 368,5 млн евро Украина — 354,5 млн евро Нигерия — 343,5 млн евро Швеция — 343,5 млн евро Марокко — 321,40 млн евро Кот-д’Ивуар — 312,08 млн евро США — 311,5 млн евро Турция — 303,45 млн евро

У Польши состав оценивается в 199,1 млн евро, Венгрии — 166,65 млн евро, Словакии — 126,5 млн евро, Румынии — 95,83 млн евро, Молдовы — 15 млн евро. У агрессоров России — 200 млн евро, Беларуси — 11,75 млн евро.

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