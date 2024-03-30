Стоимость состава сборной Украины — на каком месте она в мировом футболе
Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене. Случилось это в основном благодаря успешным выступлениям легионеров из топовых чемпионатов.
По показателю стоимости состава Украина уже входит в топ-15 самых дорогих сборных в мире, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на статистические данные "Трансфермаркт".
Сколько стоит сборная Украины
Состав сборной Украины составляет 354,5 млн евро. Эта сумма взята от игроков, вызванных на матчи плей-офф квалификации Евро-2024.
По стоимости состава Украина 14-я в мире и 11-я в Европе. Лидером является сборная Англии (1,47 млрд евро), затем идут Франция (1,21 млрд евро) и Португалия (1,06 млрд евро)
Отдаляет Украину от европейского топ-10 команда Дании (368,5 млн евро).
- Англия — 1,47 млрд евро
- Франция — 1,21 млрд евро
- Португалия — 1,06 млрд евро
- Бразилия — 943,1 млн евро
- Испания — 906 млн евро
- Италия — 757 млн евро
- Аргентина — 727,7 млн евро
- Германия — 672 млн евро
- Нидерланды — 610 млн евро
- Бельгия — 540,8 млн евро
- Норвегия — 474,2 млн евро
- Уругвай — 407,2 млн евро
- Дания — 368,5 млн евро
- Украина — 354,5 млн евро
- Нигерия — 343,5 млн евро
- Швеция — 343,5 млн евро
- Марокко — 321,40 млн евро
- Кот-д’Ивуар — 312,08 млн евро
- США — 311,5 млн евро
- Турция — 303,45 млн евро
У Польши состав оценивается в 199,1 млн евро, Венгрии — 166,65 млн евро, Словакии — 126,5 млн евро, Румынии — 95,83 млн евро, Молдовы — 15 млн евро. У агрессоров России — 200 млн евро, Беларуси — 11,75 млн евро.
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