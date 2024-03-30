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Стоимость состава сборной Украины — на каком месте она в мировом футболе

30 марта 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Стоимость состава сборной Украины — на каком месте она в мировом футболе
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене. Случилось это в основном благодаря успешным выступлениям легионеров из топовых чемпионатов.

По показателю стоимости состава Украина уже входит в топ-15 самых дорогих сборных в мире, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на статистические данные "Трансфермаркт".

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Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сколько стоит сборная Украины

Состав сборной Украины составляет 354,5 млн евро. Эта сумма взята от игроков, вызванных на матчи плей-офф квалификации Евро-2024.

По стоимости состава Украина 14-я в мире и 11-я в Европе. Лидером является сборная Англии (1,47 млрд евро), затем идут Франция (1,21 млрд евро) и Португалия (1,06 млрд евро)

Отдаляет Украину от европейского топ-10 команда Дании (368,5 млн евро).

  1. Англия — 1,47 млрд евро
  2. Франция — 1,21 млрд евро
  3. Португалия — 1,06 млрд евро
  4. Бразилия — 943,1 млн евро
  5. Испания — 906 млн евро
  6. Италия — 757 млн евро
  7. Аргентина — 727,7 млн евро
  8. Германия — 672 млн евро
  9. Нидерланды — 610 млн евро
  10. Бельгия — 540,8 млн евро
  11. Норвегия — 474,2 млн евро
  12. Уругвай — 407,2 млн евро
  13. Дания — 368,5 млн евро
  14. Украина — 354,5 млн евро
  15. Нигерия — 343,5 млн евро
  16. Швеция — 343,5 млн евро
  17. Марокко — 321,40 млн евро
  18. Кот-д’Ивуар — 312,08 млн евро
  19. США — 311,5 млн евро
  20. Турция — 303,45 млн евро

У Польши состав оценивается в 199,1 млн евро, Венгрии — 166,65 млн евро, Словакии — 126,5 млн евро, Румынии — 95,83 млн евро, Молдовы — 15 млн евро. У агрессоров России — 200 млн евро, Беларуси — 11,75 млн евро.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку.

Тренер "Валенсии" дал оценку игре Яремчука за сборную Украины.

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

Ромелу Лукаку может завершить карьеру из-за принципиальности "Челси".

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