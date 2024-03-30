Вартість складу збірної України — на якому місці вона у світовому футболі

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України порівняно зі зразком п'ятирічної давності суттєво зросла в ціні. Сталося це переважно завдяки успішним виступам легіонерів з топових чемпіонатів.

За показником вартості складу Україна вже входить до топ-15 найдорожчих збірних у світі, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на статистичні дані "Трансфермаркту".

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Гравці збірної України. Фото: УАФ

Скільки коштує збірна України

Склад збірної України складає 354,5 млн євро. Цю суму взято від гравців, викликаних на матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

За вартістю складу Україна 14-та у світі та 11-та у Європі. Лідером є збірна Англії (1,47 млрд євро), потім йдуть Франція (1,21 млрд євро) та Португалія (1,06 млрд євро).

Віддаляє Україну від європейського топ-10 команда Данії (368,5 млн євро).

Англія — 1,47 млрд євро Франція — 1,21 млрд євро Португалія — 1,06 млрд євро Бразилія — 943,1 млн євро Іспанія — 906 млн євро Італія — 757 млн євро Аргентина — 727,7 млн євро Німеччина — 672 млн євро Нідерланди — 610 млн євро Бельгія — 540,8 млн євро Норвегія — 474,2 млн євро Уругвай — 407,2 млн євро Данія — 368,5 млн євро Україна — 354,5 млн євро Нігерія — 343,5 млн євро Швеція — 343,5 млн євро Марокко — 321,40 млн євро Кот-д'Івуар — 312,08 млн євро США — 311,5 млн євро Туреччина — 303,45 млн євро

У Польщі склад оцінюється в 199,1 млн євро, Угорщини — 166,65 млн євро, Словаччини — 126,5 млн євро, Румунії — 95,83 млн євро, Молдови — 15 млн євро. У агресорів Росії — 200 млн євро, Білорусі — 11,75 млн євро.

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