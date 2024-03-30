Барселона предложила 17-летнему юниору контракт с клаусулой в 1 млрд евро

Защитник "Барселоны" Пау Кубарси. Фото: "Барселона"

Каталонская "Барселона" и ее академия "Ла Массия" продолжают быть кузницей талантов. Одним из них стал центральный защитник Пау Кубарси.

17-летний футболист смог проявить свой талант и теперь с ним хотят продлить контракт на улучшенных условиях сообщил журналист Фабрицио Романо.

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🚨🔵🔴 Understand Barcelona have already sent new contract proposal to Pau Cubarsí.



Long term deal offered with salary increase; Cubarsí, key part of plans.



🔐 New contract also includes €1B release clause.



Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024

"Барселона" пытается сохранить своего таланта

Интересно, что Кубарси лишь недавно дебютировал за основную команду "Барселоны" и быстро стал игроком стартового состава.

"Барселона" хочет удержать футболиста и поэтому предложит ему новый договор с клаусулой в 1 млрд евро. Каталонцы надеются договориться с игроком до конца сезона. Предыдущее соглашение игрока истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Кубарси провел 13 матчей и сделал один ассист. Пау также дебютировал в Лиге чемпионов.

В клубе ждут, что Кубарси и Ламин Ямал станут лидерами клуба на следующие десятилетие.

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