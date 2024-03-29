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Игрок Жироны летом наденет футболку Барселоны

29 марта 2024 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игрок Жироны летом наденет футболку Барселоны
Игроки "Жироны" перед матчем. Фото: instagram.com/ericgm3/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Состав "Жироны" может серьезно измениться после завершения нынешнего сезона. Команда, которая претендует на победу в испанской Ла Лиге, будет вынуждена отпустить некоторых игроков.

Одним из них является защитник сборной Испании Эрик Гарсия, сообщил в соцсети "X" журналист Фабрицио Романо

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Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны". В 16 лет он перешел в английский "Манчестер Сити". Каталонцы выкупили футболиста летом 2021 года, однако молодой защитник так и не сумел стать основным игроком "сине-гранатовых". 

Сезон 2023/2024 Эрик Гарсия проводит на правах аренды за "Жирону", которая активно борется за победу в Ла Лиге. По условиям контракта, летом защитник будет вынужден вернуться в "Барселону". Пока не известно, будет ли "Жирона" выкупать его контракт. 

Эрик Гарсия
Права на Эрика Гарсию и Пабло Торре принадлежат "Барселоне". Фото: instagram.com/ericgm3/

Что решил Эрик Гарсия 

Футболист признался, что комфортно чувствует себя в "Жироне", а игровая схема этой команды полностью ему подходит. В "Барселоне" 23-летнему Эрику придется снова конкурировать за место в основном составе. 

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за "Жирону" 24 поединка во всех турнирах и забил два гола. Об интересе к защитнику со стороны других клубов ничего не известно. "Жироне" придется заплатить за трансфер игрока 15 млн евро. 

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