Гравець Жирони влітку одягне футболку Барселони
Склад "Жирони" може серйозно змінитись після завершення нинішнього сезону. Команда, яка претендує на перемогу в іспанській Ла-Лізі, буде змушена відпустити деяких гравців.
Одним із них є захисник збірної Іспанії Ерік Гарсія, повідомив у соцмережі "X" журналіст Фабріціо Романо.
Ерік Гарсія є вихованцем "Барселони". У 16 років він перейшов до англійського "Манчестер Сіті". Каталонці викупили футболіста влітку 2021 року, проте молодий захисник так і не зумів стати основним гравцем "синьо-гранатових".
Сезон 2023/2024 Ерік Гарсія проводить на правах оренди за "Жирону", яка активно виборює перемогу в Ла-Лізі. За умовами контракту, влітку захисник буде змушений повернутися до "Барселони". Поки невідомо, чи "Жирона" викуповуватиме його контракт.
Що вирішив Ерік Гарсія
Футболіст зізнався, що комфортно почувається в "Жироні", а ігрова схема цієї команди повністю йому підходить. У "Барселоні" 23-річному Еріку доведеться знову конкурувати за місце в основному складі.
Цього сезону Гарсія зіграв за "Жирону" 24 поєдинки у всіх турнірах і забив два голи. Про інтерес до захисника з боку інших клубів нічого не відомо. "Жироні" доведеться заплатити за трансфер гравця 15 млн євро.
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