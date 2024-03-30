Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро
Каталонська "Барселона" та її академія "Ла Масія" продовжують бути кузнею талантів. Одним із них став центральний захисник Пау Кубарсі.
17-річний футболіст зміг виявити свій талант і тепер з ним хочуть продовжити контракт на покращених умовах повідомив журналіст Фабриціо Романо.
🚨🔵🔴 Understand Barcelona має намір визнати новий договір proposal до Pau Cubarsí.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 березня 2024
Великий терм житловідбувається з високим зростанням; Cubarsí, key part of plans.
🔐 New contract also includes €1B release clause.
Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs
"Барселона" намагається зберегти свій талант
Цікаво, що Кубарсі лише нещодавно дебютував за основну команду "Барселони" та швидко став гравцем стартового складу.
"Барселона" хоче утримати футболіста і тому запропонує йому новий договір із клаусулою в 1 млрд євро. Каталонці сподіваються домовитися з гравцем до кінця сезону. Попередня угода гравця закінчується влітку 2026 року.
Цього сезону Кубарсі провів 13 матчів і зробив один асист. Пау також дебютував у Лізі чемпіонів.
У клубі чекають, що Кубарсі та Ламін Ямал стануть лідерами клубу на наступні десятиліття.
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