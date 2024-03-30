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Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро

30 березня 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро
Захисник "Барселони" Пау Кубарсі. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" та її академія "Ла Масія" продовжують бути кузнею талантів. Одним із них став центральний захисник Пау Кубарсі.

17-річний футболіст зміг виявити свій талант і тепер з ним хочуть продовжити контракт на покращених умовах повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Цікаво, що Кубарсі лише нещодавно дебютував за основну команду "Барселони" та швидко став гравцем стартового складу.

"Барселона" хоче утримати футболіста і тому запропонує йому новий договір із клаусулою в 1 млрд євро. Каталонці сподіваються домовитися з гравцем до кінця сезону. Попередня угода гравця закінчується влітку 2026 року.

Цього сезону Кубарсі провів 13 матчів і зробив один асист. Пау також дебютував у Лізі чемпіонів.

У клубі чекають, що Кубарсі та Ламін Ямал стануть лідерами клубу на наступні десятиліття.

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Барселона
Збірна Іспанії з футболу
Іспанська Ла Ліга
Пау Кубарсі

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