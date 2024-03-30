Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро

Захисник "Барселони" Пау Кубарсі. Фото: "Барселона"

Каталонська "Барселона" та її академія "Ла Масія" продовжують бути кузнею талантів. Одним із них став центральний захисник Пау Кубарсі.

17-річний футболіст зміг виявити свій талант і тепер з ним хочуть продовжити контракт на покращених умовах повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Великий терм житловідбувається з високим зростанням; Cubarsí, key part of plans.



🔐 New contract also includes €1B release clause.



Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 березня 2024

"Барселона" намагається зберегти свій талант

Цікаво, що Кубарсі лише нещодавно дебютував за основну команду "Барселони" та швидко став гравцем стартового складу.

"Барселона" хоче утримати футболіста і тому запропонує йому новий договір із клаусулою в 1 млрд євро. Каталонці сподіваються домовитися з гравцем до кінця сезону. Попередня угода гравця закінчується влітку 2026 року.

Цього сезону Кубарсі провів 13 матчів і зробив один асист. Пау також дебютував у Лізі чемпіонів.

У клубі чекають, що Кубарсі та Ламін Ямал стануть лідерами клубу на наступні десятиліття.

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