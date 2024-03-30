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Яремчук та Маліновський отримали травми, зігравши всього по 17 хвилин за Валенсію та Дженоа

30 березня 2024 23:24
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук та Маліновський отримали травми, зігравши всього по 17 хвилин за Валенсію та Дженоа
Руслан Маліновський та Роман Яремчук. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після повернення з розташування збірної України до своїх клубів травмувалися двоє гравців. Обидва розпочинали з перших хвилин гру фіналу плей-оф Євро-2024 проти Ісландії.

Пошкодження зазнали півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський та форвард Роман Яремчук, повідомив портал Новини.LIVE.

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У Серії А "Дженоа" Маліновського зіграла внічию з "Фрозіноне" — 1:1. Голами ще в першому обмінялися Альберт Гудмундссон та Райньєр Жезус Карвальо.

Маліновський розпочав матч із лави запасних, але вийшов на поле відразу після перерви. Потім через травму Руслана замінили на 63 хвилині. Загалом футболіст відіграв 17 хвилин.

Яремчук у матчі чемпіонату Іспанії проти "Мальорки" вийшов на поле у стартовому складі та через пошкодження його замінили на 17-й хвилині. У час, що залишився, команди так і не забили — 0:0.

В Англійській прем'єр-лізі на поле у матчі проти "Борнмуту" не вийшов Віталій Миколенко. Як з'ясувалося, українець захворів та не зміг зіграти. Раніше після кількох днів високої температури його випустили на поді проти Ісландії. "Іриски" цей матч програла команді Іллі Забарного — 1:2.

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футбол
Збірна України з футболу
Дженоа
Роман Яремчук
Руслан Маліновський
Валенсія
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