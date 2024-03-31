В Лас-Вегасе Цзю стал жертвой апсета от Фундоры, Крус избил Ромеро

Тим Цзю — Себастьян Фундора. Фото: Premier Boxing Champions

В Лас-Вегасе, США состоялось большое боксерское шоу, которое возглавили два чемпионских боя. В первом среднем весе обладатель пояса WBO Тим Цзю встретился с вышедшим на замену вместо травмированного Кита Турмана Себастьяна Фундоры.

Во втором поединке чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро встретился с Исааком Крусом, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тим Цзю vs Себастьян Фундора

Перед боем Цзю считали большим фаворитом, что и погубило австралийского боксера. Тим дрался с очень высоким оппонентом и оказался к этому не готов.

При этом Цзю хорошо начал бой, но во втором раунде его голова ударилась об локоть претендента. В результате у Тима открылось очень глубокое рассечение и весь бой его лицо заливало кровью.

Тим Цзю во время поединка с Фундорой. Фото: Premier Boxing Champions

Поединок оказался конкурентным, где оба боксера перехватывали друг у друга инициативу. Однако Фундора заметно выиграл больше раундов и двое судей из трех отдали ему победу со сетом 116-112, 115-113, а еще один посчитал победителем Цзю — 116-112.

Фундора кроме титула WBO также завоевал вакантный пояс чемпиона мира WBC.

Роландо Ромеро vs Исаак Крус

Ромеро проводил свою первую защиту титула против очень серьезного оппонента. Подтверждение этому все увидели в первом раунде, когда Крус потряс чемпиона.

Затем Исаак продолжал прессинговать чемпиона и в седьмом раунде снова его потряс, но добить не удалось. Затем рефери попросил врача осмотреть чемпиона и тот позволил продолжить бой.

В восьмом раунде Крус в третий раз серией ударов потряс чемпиона и принялся его добивать пока судья не остановил поединок и не отдал Исааку победу техническим нокаутом.

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