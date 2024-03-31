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Украинец Шевадзуцкий проиграл бой бывшему оппоненту Владимира Кличко

31 марта 2024 09:54
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Шевадзуцкий проиграл бой бывшему оппоненту Владимира Кличко
Игорь Шевадзуцкий — Кубрат Пулев. Фото: Lap.bg
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Софии, Болгария, прошло большое шоу, в главном событии которого боксировал местный ветеран супертяжелого веса Кубрат Пулев. Соперником болгарина стал украинский боксер Игорь Шевадзуцкий.

Украинец уступил по единогласному решению судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Пулев должен был боксировать с ветераном Махмудом Чарром, но тот получил травму. Шевадзуцкий вышел на замену за неделю до боя.

Пулев vs Шевадзуцкий

Еще в первом раунде Шевадзуцкий работал за высоким блоком, медленно давя на ветерана и умело отрабатывая защитные уклоны. Пулев же предпочел ставить на свой джеб, постепенно контролируя ход поединка и диктуя его темп.

Боксеры работали предсказуемо: Шевадзуцкий, принявший бой в последний момент, был менее активен, но уверенно работал в защите и в клинчах. В то время как Пулев, хоть и испытывал трудности с левыми хуками соперника, все же удерживал того на нужной дистанции с помощью джеба.

Хотя Шевадзуцкий пытался увеличить интенсивность боя ближе к концу, судьи присудили победу Пулеву: 117-111, 117-111, 117-111.

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Игорь Шевадзуцкий

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