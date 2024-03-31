Украинец Шевадзуцкий проиграл бой бывшему оппоненту Владимира Кличко

Игорь Шевадзуцкий — Кубрат Пулев. Фото: Lap.bg

В Софии, Болгария, прошло большое шоу, в главном событии которого боксировал местный ветеран супертяжелого веса Кубрат Пулев. Соперником болгарина стал украинский боксер Игорь Шевадзуцкий.

Украинец уступил по единогласному решению судей, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Пулев должен был боксировать с ветераном Махмудом Чарром, но тот получил травму. Шевадзуцкий вышел на замену за неделю до боя.

Пулев vs Шевадзуцкий

Еще в первом раунде Шевадзуцкий работал за высоким блоком, медленно давя на ветерана и умело отрабатывая защитные уклоны. Пулев же предпочел ставить на свой джеб, постепенно контролируя ход поединка и диктуя его темп.

Боксеры работали предсказуемо: Шевадзуцкий, принявший бой в последний момент, был менее активен, но уверенно работал в защите и в клинчах. В то время как Пулев, хоть и испытывал трудности с левыми хуками соперника, все же удерживал того на нужной дистанции с помощью джеба.

Хотя Шевадзуцкий пытался увеличить интенсивность боя ближе к концу, судьи присудили победу Пулеву: 117-111, 117-111, 117-111.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене.

Барселона предложила 17-летнему юниору контракт с клаусулой в 1 млрд евро

Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.