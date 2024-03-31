Украинец Шевадзуцкий проиграл бой бывшему оппоненту Владимира Кличко
В Софии, Болгария, прошло большое шоу, в главном событии которого боксировал местный ветеран супертяжелого веса Кубрат Пулев. Соперником болгарина стал украинский боксер Игорь Шевадзуцкий.
Украинец уступил по единогласному решению судей, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Пулев должен был боксировать с ветераном Махмудом Чарром, но тот получил травму. Шевадзуцкий вышел на замену за неделю до боя.
Пулев vs Шевадзуцкий
Еще в первом раунде Шевадзуцкий работал за высоким блоком, медленно давя на ветерана и умело отрабатывая защитные уклоны. Пулев же предпочел ставить на свой джеб, постепенно контролируя ход поединка и диктуя его темп.
Боксеры работали предсказуемо: Шевадзуцкий, принявший бой в последний момент, был менее активен, но уверенно работал в защите и в клинчах. В то время как Пулев, хоть и испытывал трудности с левыми хуками соперника, все же удерживал того на нужной дистанции с помощью джеба.
Хотя Шевадзуцкий пытался увеличить интенсивность боя ближе к концу, судьи присудили победу Пулеву: 117-111, 117-111, 117-111.
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