Українець Шевадзуцький програв бій колишньому опонентові Володимира Кличка

Ігор Шевадзуцький — Кубрат Пулєв. Фото: Lap.bg

У Софії, Болгарія, пройшло велике шоу, у головній події якого боксував місцевий ветеран суперважкої ваги Кубрат Пулєв. Суперником болгарину став український боксер Ігор Шевадзуцький.

Українець поступився одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Пулєв мав боксувати ветераном Махмудом Чарром, але той зазнав травми. Шевадзуцький вийшов на заміну за тиждень до бою.

Пулєв vs Шевадзуцький

Ще з першого раунду Шевадзуцький працював за високим блоком, повільно давлячи на ветерана та вміло відпрацьовуючи в захисті. Пулєв же вважав за краще ставити на свій джеб, поступово контролюючи перебіг поєдинку та диктуючи його темп.

Боксери працювали передбачувано: Шевадзуцький, який прийняв бій в останній момент, був менш активним, але впевнено працював у захисті та в клінчах. У той час як Пулєв, хоч і відчував труднощі з лівими хуками суперника, все ж таки утримував того на потрібній дистанції за допомогою джеба.

Хоча Шевадзуцький намагався збільшити інтенсивність бою ближче до кінця, судді присудили перемогу Пулєву: 117-111, 117-111, 117-111.

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