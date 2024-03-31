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Українець Шевадзуцький програв бій колишньому опонентові Володимира Кличка

31 березня 2024 09:54
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Агабекян Карен
редактор
Українець Шевадзуцький програв бій колишньому опонентові Володимира Кличка
Ігор Шевадзуцький — Кубрат Пулєв. Фото: Lap.bg
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Софії, Болгарія, пройшло велике шоу, у головній події якого боксував місцевий ветеран суперважкої ваги Кубрат Пулєв. Суперником болгарину став український боксер Ігор Шевадзуцький.

Українець поступився одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Пулєв мав боксувати ветераном Махмудом Чарром, але той зазнав травми. Шевадзуцький вийшов на заміну за тиждень до бою.

Пулєв vs Шевадзуцький

Ще з першого раунду Шевадзуцький працював за високим блоком, повільно давлячи на ветерана та вміло відпрацьовуючи в захисті. Пулєв же вважав за краще ставити на свій джеб, поступово контролюючи перебіг поєдинку та диктуючи його темп.

Боксери працювали передбачувано: Шевадзуцький, який прийняв бій в останній момент, був менш активним, але впевнено працював у захисті та в клінчах. У той час як Пулєв, хоч і відчував труднощі з лівими хуками суперника, все ж таки утримував того на потрібній дистанції за допомогою джеба.

Хоча Шевадзуцький намагався збільшити інтенсивність бою ближче до кінця, судді присудили перемогу Пулєву: 117-111, 117-111, 117-111.

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бокс
суперважка вага
професійний бокс
українські боксери
Ігор Шевадзуцький

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