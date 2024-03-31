Українець Шевадзуцький програв бій колишньому опонентові Володимира Кличка
У Софії, Болгарія, пройшло велике шоу, у головній події якого боксував місцевий ветеран суперважкої ваги Кубрат Пулєв. Суперником болгарину став український боксер Ігор Шевадзуцький.
Українець поступився одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Пулєв мав боксувати ветераном Махмудом Чарром, але той зазнав травми. Шевадзуцький вийшов на заміну за тиждень до бою.
Пулєв vs Шевадзуцький
Ще з першого раунду Шевадзуцький працював за високим блоком, повільно давлячи на ветерана та вміло відпрацьовуючи в захисті. Пулєв же вважав за краще ставити на свій джеб, поступово контролюючи перебіг поєдинку та диктуючи його темп.
Боксери працювали передбачувано: Шевадзуцький, який прийняв бій в останній момент, був менш активним, але впевнено працював у захисті та в клінчах. У той час як Пулєв, хоч і відчував труднощі з лівими хуками суперника, все ж таки утримував того на потрібній дистанції за допомогою джеба.
Хоча Шевадзуцький намагався збільшити інтенсивність бою ближче до кінця, судді присудили перемогу Пулєву: 117-111, 117-111, 117-111.
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