Українець Шевадзуцький битиметься з відомим колишнім суперником Володимира Кличка

Український боксер Ігор Шевадзуцький. Фото: instagram.com/igor_shevadzutskiy/

Зірвався запланований поєдинок добре знайомих українській публіці суперважковаговиків Мануеля Чарра та Кубрата Пулєва. Колишній суперник Віталія Кличка знявся з бою.

Тому з болгарином Пулєвим поб'ється українець Ігор Шевадзуцький, повідомив LuckyPunch.

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Як стало відомо, Чарр травмувався у тренувальному таборі й тому не зможе вийти на бій 30 березня у Софії, Болгарія.

На заміну, на короткому повідомленні, вийшов 33-річний Шевадзуцький. На цю запропоновану кандидатуру 42-річному болгарину довелося погодитись.

Пулєв крайній бій провів у грудні 2023 року, вигравши рішенням суддів у Анжея Вавжика. Зазначимо, що в 2014-го року болгарин боксував із Володимиром Кличком, якому програв нокаутом у п'ятому раунді.

Шевадзуцький у 2023 році програв технічним нокаутом у третьому раунді Мартіну Баколе. Потім на початку 2024-го він виграв у Едоніса Беріші.

Коментар Шевадзуцького

За словами Ігоря в інтерв'ю "Вринзі", він швидко погодився на поєдинок. До того ж українець сподівається, що на кону може бути якийсь титул.

"Спершу вчора вдень мене запитали про те, чи готовий я теоретично відбоксувати з Пулєвим. Я сказав "так". І все. Увечері був на тренуванні, мені зателефонували, попросили підтвердити точно. Я підтвердив. І ми вдарили по руках.

Чи буде титул? Я не знаю. Все може бути. Але бій розрахований на 12 раундів. Просто так 12 раундів не ставлять. Можливо, стоятиме якийсь титул на кону", — сказав Шевадзуцький.

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