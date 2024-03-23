Украинец Шевадзуцкий сразится с известным бывшим соперником Владимира Кличко

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий. Фото: instagram.com/igor_shevadzutskiy/

Сорвался запланированный поединок хорошо знакомых украинской публике супертяжеловесов Мануэля Чарра и Кубрата Пулева. Бывший соперник Виталия Кличко снялся с боя.

Поэтому с болгарином Пулевым подерется украинец Игорь Шевадзуцкий, сообщил LuckyPunch.

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Как стало известно, Чарр травмировался в тренировочном лагере и поэтому не сможет выйти на бой 30 марта в Софии, Болгария.

На замену, будучи на коротком уведомлении, вышел 33-летний Шевадзуцкий. На этот предложенный вариант 42-летнему болгарину пришлось согласиться.

Пулев крайний бой провел в декабре 2023 года, выиграв решением судей у Анжея Вавжика. В 2014-м году болгарин боксировал с Владимиром Кличко, которому проиграл нокаутом в пятом раунде.

Шевадзуцкий в 2023-м года проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Мартину Баколе. В начале 2024-го он выиграл у Эдониса Бериши.

Комментарий Шевадзуцкого

По словам Игоря в интервью "Вринге", он быстро согласился на поединок. К тому же украинец надеется, что на кону может быть какой-то титул.

"Сперва вчера днем меня спросили о том, готов ли я теоретически отбоксировать с Пулевым. Я сказал "да". И все. Вечером был на тренировке, мне позвонили, попросили подтвердить точно. Я подтвердил. И мы ударили по рукам.

Будет ли титул? Я не знаю. Все может быть. Но бой рассчитан на 12 раундов. Просто так 12 раундов не ставят. Возможно, будет стоять какой-то титул на кону", — сказал Шевадзуцкий.

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