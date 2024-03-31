У Лас-Вегасі Цзю став жертвою апсета від Фундори, Крус побив Ромеро
У Лас-Вегасі, США, відбулося велике боксерське шоу, яке очолили два чемпіонські бої. У першій середній вазі власник поясу WBO Тім Цзю зустрівся з Себастьяном Фундорою, який вийшов на заміну замість травмованого Кіта Турмана.
У другому поєдинку чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро зустрівся з Ісааком Крусом, повідомив портал Новини.LIVE.
#TszyuFundora є bloodbath. pic.twitter.com/jytElMqMhD- Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 31, 2024
Тім Цзю vs Себастьян Фундора
Перед боєм Цзю вважали великим фаворитом, що й занапастило австралійського боксера. Тім бився з дуже високим опонентом і виявився до цього неготовим.
При цьому Цзю добре розпочав бій, але у другому раунді його голова вдарилася об лікоть претендента. Внаслідок цього у Тіма відкрилося дуже глибоке розсічення й весь бій його обличчя заливало кров'ю.
Поєдинок виявився конкурентним, де обидва боксери перехоплювали один в одного ініціативу. Однак Фундора помітно виграв більше раундів, і двоє суддів із трьох віддали йому перемогу із рахунком 116-112, 115-113, а ще один порахував переможцем Цзю — 116-112.
Фундора, окрім титулу WBO, також завоював вакантний пояс чемпіона світу WBC.
HOW DID ROLLY STAY ON HIS FEET??? #RollyPitbull- Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 31, 2024
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Роландо Ромеро vs Ісаак Крус
Ромеро проводив перший захист титулу проти дуже серйозного опонента. Підтвердження цьому всі побачили у першому раунді, коли Крус потряс чемпіона.
Потім Ісаак продовжував пресингувати чемпіона і в сьомому раунді знову його потряс, але добити не вдалося. Після раунду рефері попросив лікаря оглянути чемпіона, і той дозволив продовжити бій.
У восьмому раунді Крус втретє серією ударів потряс чемпіона і почав його добивати, доки суддя не зупинив поєдинок і не віддав Ісааку перемогу технічним нокаутом.
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