У Лас-Вегасі Цзю став жертвою апсета від Фундори, Крус побив Ромеро

Тім Цзю — Себастьян Фундора. Фото: Premier Boxing Champions

У Лас-Вегасі, США, відбулося велике боксерське шоу, яке очолили два чемпіонські бої. У першій середній вазі власник поясу WBO Тім Цзю зустрівся з Себастьяном Фундорою, який вийшов на заміну замість травмованого Кіта Турмана.

У другому поєдинку чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро зустрівся з Ісааком Крусом, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тім Цзю vs Себастьян Фундора

Перед боєм Цзю вважали великим фаворитом, що й занапастило австралійського боксера. Тім бився з дуже високим опонентом і виявився до цього неготовим.

При цьому Цзю добре розпочав бій, але у другому раунді його голова вдарилася об лікоть претендента. Внаслідок цього у Тіма відкрилося дуже глибоке розсічення й весь бій його обличчя заливало кров'ю.

Тім Цзю під час поєдинку із Фундорою. Фото: Premier Boxing Champions

Поєдинок виявився конкурентним, де обидва боксери перехоплювали один в одного ініціативу. Однак Фундора помітно виграв більше раундів, і двоє суддів із трьох віддали йому перемогу із рахунком 116-112, 115-113, а ще один порахував переможцем Цзю — 116-112.

Фундора, окрім титулу WBO, також завоював вакантний пояс чемпіона світу WBC.

Роландо Ромеро vs Ісаак Крус

Ромеро проводив перший захист титулу проти дуже серйозного опонента. Підтвердження цьому всі побачили у першому раунді, коли Крус потряс чемпіона.

Потім Ісаак продовжував пресингувати чемпіона і в сьомому раунді знову його потряс, але добити не вдалося. Після раунду рефері попросив лікаря оглянути чемпіона, і той дозволив продовжити бій.

У восьмому раунді Крус втретє серією ударів потряс чемпіона і почав його добивати, доки суддя не зупинив поєдинок і не віддав Ісааку перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.