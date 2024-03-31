Богачук знищив свого суперника і став тимчасовим чемпіоном світу з боксу
На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, США, відбулося велике боксерське шоу. У прелімах пройшов поєдинок за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) між українцем Сергієм Богачуком та американцем Браяном Мендосою.
Богачук впевнено виграв поєдинок, повідомив портал Новини.LIVE.
#BohachukMendoza trade punches in RD2.- Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 30, 2024
Order #TszyuFundora & #RollyPitbull on PPV on @PrimeVideo NOW: https://t.co/gPo68woorT pic.twitter.com/qBpRYbVgCV
Богачук vs Мендоса
З першого раунду Богачук почав чинити методичний тиск на суперника, і він також контролював центр рингу. Мендоса як сміливий боксер намагався відповісти, але у плані комбінаційної роботи Сергій був кращим і продовжував агресивно атакувати.
Богачук розбив Мендосі носа за перші чотири раунди і продовжував нав'язувати бій. Американець намагався вирівняти хід бою, але українець залишався попереду, контролюючи дистанцію та завдаючи дуже багато ударів.
У завершальних раундах Мендоса проявив жорсткість та завзятість, і в одному епізоді Сергій відчув його аперкот, але Богачук у властивій манері продовжував домінувати. Українець продемонстрував видатний виступ та здобув титул рішенням суддів: 118-110, 117-111 та 117-111.
Тимчасовий титул робить Богачука обов'язковим претендентом на бій із чемпіоном Себастьяном Фундорою.
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