Українського боксера Богачука "обікрали" з поєдинком за титул чемпіона світу

Український боксер Сергій Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

За два тижні до наміченої дати в українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука зірвався поєдинок із Себастьяном Фундорою. На кону був титул чемпіона світу за версією WBC.

Богачук залишився без суперника та титульного поєдинку після того, як його суперник замінив Кіта Турмана у бою з чемпіоном світу за версією WBO Тімом Цзю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Себастьян Фундора та Сергій Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

Що сталося з титульним боєм Богачука

У головному поєдинку шоу мали битися Турман і Цзю, але американець травмувався. Його замінили на Фундору.

Богачук опинився біля розбитого корита, оскільки у нього забрали суперника, можливість побитися за вакантний титул WBC та місце в карді, який покажуть на PPV.

Замість Фундори Богачук проведе бій проти Браяна Мендоси, у попередньому карді, а на кону буде "тимчасовий" титул чемпіона світу за версією WBC.

Богачук не став засмучуватися через "грабіж" і пообіцяв своїм уболівальником влаштувати драматичну виставу на шоу 30 березня.

"Я попереджав вас, що це буде насичено. Жарти осторонь, я готовий зійтися в поєдинку з будь-ким. Бажаю успіху Фундорі. Мій поєдинок з Мендосою — подарунок для всіх моїх прихильників. Не пропустіть мій бій 30 березня. Готуйтеся до шоу і насолоджуйтеся ним", — сказав Богачук.

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