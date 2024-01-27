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Богачук проведе бій за повноцінний чемпіонський пояс WBC

27 січня 2024 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Богачук проведе бій за повноцінний чемпіонський пояс WBC
Сергій Богачук. Фото: Instagram/sbohachuk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бій українського боксера першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) та американця Себастьяна Фундори (20-1-1, 13 КО) буде, як й передбачалось, чемпіонським у категорії WBC. Водночас стало відомо, що Джермелл Чарло, який володів цим поясом, не відмовився від титулу, а переведений у статус "чемпіона у відпустці".

Про це WBC повідомили на своєму офіційному сайті, передає Новини.LIVE.

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Бій між Богачуком і Фундорою відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі (США) у рамках боксерського шоу від Premier Boxing Champions.

Буде битися за Україну

"Не можу дочекатися нагоди битися за титул. Протягом усієї своєї кар'єри я працював, щоб досягти шансу здійснити свою мрію у цьому спорті. Віддам усе, щоб виграти цей бій, бо я б'юся не тільки за себе, але також за мою Україну, що роздирається війною", — сказав Богачук.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку у липні 2023 року Богачук переміг нокаутом у першому раунді Патріка Аллоті з Гани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Serhii Bohachuk (@sbohachuk)

Фундора у квітні поступився нокаутом Браяну Мендосі, зазнавши першої поразки у професіональній кар'єрі та втративши титул тимчасового чемпіона WBC.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

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США
Україна
бокс
Сергій Богачук
Джермелл Чарло

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