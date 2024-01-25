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Богачук сразится за временный пояс WBC с американцем Фундорой

25 января 2024 22:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Богачук сразится за временный пояс WBC с американцем Фундорой
Сергей Богачук. Фото: facebook/Святослав Осипов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук свой следующий бой проведет против американца Себастьяна Фундоры. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе

Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе в рамках боксерского шоу Premier Boxing Champions, передает Новини.LIVE.

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Сергей в свои 28 лет провел на профи ринге 24 поединка, 23 из которых выиграл нокаутом, однажды он проиграл Брендону Адамсу. У Фундоры 20 побед, одни ничья и одно поражение.

Победитель станет обязательным соискателем пояса, которым владеет Джермелл Чарло, но существует вероятность, что статус боя могут повысить до полноценного титульного боя, если Чарло оставит пояс вакантным, о чем недавно говорил сам украинский боксер.

После быстрого нокаута

Напомним, что в своем последнем бою в июле 2023 года Богачук провел успешную защиту пояса чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе в поединке с бывшим претендентом на титул из Ганы Патриком Аллоти.

Украинский боксер быстро разобрался с африканским соперником, одержав победу уже в первом раунде противостояния.

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США
бокс
Сергей Богачук

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