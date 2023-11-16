Украинский нокаутер Богачук получил бой за титул чемпиона мира по боксу
Украинский нокаутер Сергей Богачук может провести поединок за вакантный титул чемпиона мира. Пока украинцу нужно согласие соперника.
В WBC объявили поединок за пояс временного чемпиона мира, сообщил портал Bad Left Hook.
Сразится за титул украинец Богачук и Себастьян Фундора.
Богачук — Фундора
Богачук в настоящее время владеет титулом WBC Continental Americas, который дает ему преимущество в борьбе за титул чемпиона мира.
Поэтому когда возникла необходимость провести поединок за вакантный титул в первом среднем весе, то в WBC выбрали украинца. К тому же, этот пояс позволил винничанину находиться на второй строчке в рейтинге.
Соперником Богачука должен стать пятый номер рейтинга Фундора, ранее уже бывший временным чемпионом мира.
Победитель боя помимо чемпионского титула получит поединок с первым номером рейтинга Чарльзом Конвеллом. Победивший Конвелла боксер автоматически станет претендентом на полноценный чемпионский титул, которым сейчас владеет Джермелл Чарло.
Добавим, что Фундора может отказаться от боя и тогда следующим соперником винничанина должен стать шестой номер рейтинга.
Отметим, что Богачук последний поединок провел в июле 2023 г. и выиграл в нем нокаутом. Фундора в апреле потерял временный титул после досрочного поражения от Брайана Мендосы.
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